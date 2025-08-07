Eliminação do Palmeiras pelo Corinthians atinge marca recorde na Globo

A classificação do Corinthians para as quartas de final da Copa do Brasil, ao eliminar o arquirrival Palmeiras, na noite desta quarta-feira (6), no Allianz Parque, deu à TV Globo alguns recordes de audiência em São Paulo. A transmissão do Derby com vitória corintiana por 2 a 0, que contou com a narração de Luis Roberto e os comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho, marcou 29 pontos e 49% de participação – bola rolando de 21h30 as 23h32 –, a maior audiência da faixa na praça desde 19 de janeiro do ano passado.

No comparativo com a exibição do confronto de ida entre os dois clubes, na quarta-feira passada, houve um aumento de +7% (+2 pontos) de média de audiência. No embalo da transmissão do clássico paulista, o programa ‘Segue o Jogo’ marcou seu recorde de audiência e de share este ano entre os paulistas, com 18 pontos e 42% de participação.

Foi também o maior índice de audiência desde maio de 2023. Já as faixas Total do Dia (6h às 5h59) – 13 pontos e 36% de participação – e noturna (18h às 24h) – 24 pontos e 41% de participação – registraram seus recordes de audiência na praça de 9 de agosto de 2023. No Rio de Janeiro, o empate em 1 a 1 do Fluminense com o Internacional, que classificou os cariocas, marcou 21 pontos e 35% de participação – bola rolando de 21h30 as 23h32.

Em um jogo digno de Dérbi, com expulsões, intervenção do VAR e muitas confusões, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, e está classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Timão agora espera o sorteio na próxima terça-feira para conhecer seu adversário na fase seguinte.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 2 CORINTHIANS

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 6/08/2025 - 21h30

📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Matheus Bidu, aos 42' do 1º T e Gustavo Henrique, aos 12' do 2ºT (COR)

🟨 Cartões amarelos: Giay e Flaco López (PAL); Garro, Raniele e Yuri Alberto (COR)

🔴 Cartão vermelho: Aníbal Moreno e Martínez (PAL)

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

🏁VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno e Lucas Evangelista (Felipe Anderson); Facundo Torres (Emiliano Martínez), Maurício (Raphael Veiga) e Sosa; Vitor Roque (Flaco López).

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele, Martínez (Charles), Carrillo (Breno Bidon) e Garro; Memphis (Romero) e Yuri Alberto (Talles Magno).



