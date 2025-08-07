Vasco entrou em campo para o confronto com o CSA, nesta quinta-feira (7), em São Januário, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A recepção da torcida para a entrada do time chamou atenção na web. O Cruz-Maltino vive momento conturbado dentro e fora de campo.

Torcida do Vasco recebe jogadores com festa

Com Hugo Moura na zaga, o técnico Fernando Diniz definiu a escalação do Vasco para o confronto com o CSA. O defensor vai ocupar a vaga de João Victor, que foi expulso no jogo de ida.

Após o empate sem gols no jogo em Alagoas, Vasco e CSA precisam de vitória simples para avançar às quartas de final da competição nacional. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

Ainda sem vencer depois da parada do Mundial de Clubes, o Vasco quer evitar uma nova crise e conta com o torcedor em São Januário para se garantir entre os oito melhores da competição. Se passar, o time vai esperar o sorteio da próxima terça-feira (12) na sede da CBF para conhecer seu adversário na sequência da Copa do Brasil.

E para o jogo desta quinta o Vasco vai com Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, Hugo Moura e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.