Renato Paiva diz que preocupação do Botafogo é ‘somar pontos’

A vitória apertada e definida apenas nos acréscimos diante do lanterna do Grupo A da Libertadores deixou a torcida do Botafogo na bronca. Mas, para o técnico Renato Paiva, a equipe fez "no global" uma boa partida e mereceu a vitória. E alcançou o principal objetivo: vencer.

— É uma boa vitória da nossa parte, até pelo momento instável que nós atravessamos. A nossa preocupação neste momento é ganhar e somar pontos — disse Renato Paiva após os 2 a 1 sobre o Carabobo, em Valência, na Venezuela.

Com o resultado, o Botafogo se manteve na terceira colocação da chave, mas empatado com o Estudiantes e a apenas um ponto do líder, a Universid de Chile. O clube carioca enfrenta os dois, no Nilton Santos, nas rodadas derradeiras da primeira fase.

Renato Paiva disse que o Botafogo mereceu a vitória, e afirmou que esperava um jogo difícil diante dos venezuelanos, mesmo que o time não tenha vencido nenhuma partida até aqui na competição.

— É uma equipe que nos últimos oito jogos só perdeu para o Botafogo. Uma equipe organizada, que tentou jogar no nosso erro, tentou jogar no contra-ataque com jogadores muito rápidos na frente, algo que nós conseguimos controlar bem. Acabamos por sofrer um gol de bola parada, numa bola que sobra, mas de todas as formas nós controlamos bem o adversário — analisou Renato Paiva.

— Houve momentos em que jogamos muito bem, momentos em que jogamos bem e outros que não jogamos tão bem, em especial no início da segunda metade.

Renato Paiva alerta para problema do Botafogo: não conseguir matar o jogo

Sobre a dificuldade em construir a vitória com menos sofrimento, Renato Paiva disse que o Botafogo apresentou “o mesmo problema” de outras partidas recentes.

— Depois, começando a ganhar, é o mesmo problema de sempre: não fecha o jogo, não não consegue fazer o segundo gol e andamos ali à mercê do que possa acontecer, e do que acabou por acontecer — considerou o técnico.

— Quando o Carabobo faz o empate, ainda vai mais para trás. Mexi taticamente na equipe para encontrar uma fórmula, não digo suicida, mas muito arriscada de atacar, que acabou por resultar. Acho que é uma vitória justa, não deixando de elogiar a organização do nosso adversário.