Fotógrafo que registrou gesto obsceno de Alexandre de Moraes em Derby é demitido

O jornal O Estado de S. Paulo demitiu o fotógrafo Alex Silva, de 63 anos, autor da imagem que mostra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fazendo um gesto obsceno a torcedores durante o jogo entre Corinthians e Palmeiras, no dia 30 de julho, na Neo Química Arena. A decisão foi comunicada na quarta-feira (6), uma semana após a imagem ganhar repercussão nacional.

Em nota, o jornal afirmou que o desligamento já estava previsto e foi motivado por uma reestruturação da editoria de Fotografia, “seguindo critérios exclusivamente administrativos”. Segundo o Estadão, “não há lógica em associar tal decisão à foto do ministro Alexandre de Moraes”.

Alex Silva, que trabalhou por 23 anos no jornal e tem histórico de cobertura esportiva, disse, segundo o jornal "Metrópoles", que não recebeu uma justificativa concreta para a demissão. Ele relatou ter questionado internamente o pouco destaque dado à foto e afirmou acreditar que a repercussão política da imagem pode ter influenciado no seu desligamento.

A imagem foi captada durante o aquecimento dos jogadores, antes do início da partida em Itaquera. Segundo Silva, o flagrante ocorreu logo após ele ser informado por seu editor de que Moraes estava no estádio. Ele relatou ter visto o ministro reagindo a xingamentos vindos da torcida.

- Enquadrei ele e ouvi algumas vaias. Acho que alguém xingou naquela hora e daí ele mostrou o dedo do meio. Foram três fotogramas - contou.

A direção do jornal declarou que a foto foi tratada como de “relevante valor jornalístico”, publicada como principal destaque da página inicial ainda na noite do jogo, mantida no ar no dia seguinte e também inserida em local de destaque na edição impressa. Além disso, o Estadão informou que pautou uma reportagem sobre o contexto da imagem e que colunistas repercutiram o caso. A imagem foi distribuída pelo Estadão Conteúdo e vendida a outros veículos. A nota oficial conclui que o veículo mantém seu compromisso com a liberdade de expressão e com a independência editorial.

