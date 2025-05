‘Se a pressão influi, não posso estar aqui’, diz técnico do Botafogo

A terça-feira (6) amanheceu com pichações de protesto nos muros do estádio Nilton Santos e terminou com uma vitória sofrida do Botafogo na Libertadores. Nos dois casos, o técnico Renato Paiva foi alvo de descontentamento dos torcedores. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Carabobo, na Venezuela, o treinador falou sobre a pressão que tem sofrido da torcida e procurou demonstrar naturalidade.

continua após a publicidade

➡️Renato Paiva diz que preocupação do Botafogo é 'somar pontos'

— Sobre a pressão: este escudo (do Botafogo) te dá pressão todos os dias, não há como. E o futebol é isso, pressão, pressão, pressão. Se não ganhar — e não é só no Brasil, é em todo o lado — te cobram, querem que ganhe, é universal — disse Renato Paiva.

— Tenho que me focar para fazer o meu trabalho. Se a pressão influi no meu trabalho, não posso estar aqui, tenho que ir — acrescentou o técnico do Botafogo.

continua após a publicidade

Paiva foi anunciado como técnico do time no final de fevereiro. O treinador teve o mês de março inteiro para preparar a equipe, mas desde que começaram os jogos ele tem enfrentado desconfiança da torcida.

Os resultados também não ajudam. À exceção das vitórias no clássico com o Fluminense (2 a 0) e sobre o Capital-DF (4 a 0), o Botafogo tem feito partidas no máximo razoáveis. No Brasileirão, o time é apenas o 12º colocado, e na Libertadores ocupa a 3ª posição — portanto, fora da zona de classificação às oitavas.

continua após a publicidade

Técnico reconhece que Botafogo precisa melhorar resultados

Apesar da aparente tranquilidade quanto à pressão, Renato Paiva reconhece que precisa fazer o time render mais e buscar as vitórias.

— Tenho que fazer o meu trabalho consciente, obviamente consciente também dos resultados — considerou o técnico do Botafogo.

— O que me preocupa muito é (a pressão) interior, manejar meus jogadores, encontrar soluções nestes momentos mais difíceis e continuar trabalhando. É a única coisa que eu posso fazer para sair desses momentos tão difíceis.