Opção de Leonardo Jardim para Corinthians x Flamengo viraliza: 'Começou'

O Flamengo enfrenta o Corinthians, neste domingo (22), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o treinador Leonardo Jardim optou por não relacionar o atacante Gonzalo Plata. A informação foi dada primeiramente pela jornalista Raísa Simplício e confirmada pelo Lance!.

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A opção da ausência do equatoriano foi técnica. Ou seja, o jogador está em plenas condições de disputar a partida, mas foi deixado em segundo plano pelo treinador do Flamengo.

Diante do cenário, torcedores do Flamengo repercutiram a decisão de Leonardo Jardim. Alguns lembraram de como Gonzalo Plata era ativo nas escalações da gestão de Filipe Luís e, assim, chamaram atenção para uma perda de espaço do atleta com o técnico português.

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Além disso, alguns torcedores também revisitaram algumas decisões do treinador na época do Cruzeiro. Jardim chegou a barrar alguns atletas durante a passagem pelo clube celeste, como Gabigol e Dudu. Veja a repercussão abaixo:

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Corinthians x Flamengo

As equipes se enfrentam neste domingo (22), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o momento, ambos os times estão na parte de cima da tabela de classificação do torneio.

De um lado, o Corinthians ocupa a 9ª colocação, com nove pontos somados em oito rodadas. Foram, ao todo, duas vitórias, três empates e duas derrotas no campeonato. Já o Flamengo, sonha em encostar na liderança. O Rubro-Negro está na 5ª posição com 13 pontos somados: quatro vitórias, um empate e duas derrotas.