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Inteligência artificial crava placar de Corinthians x Flamengo

Equipes se enfrentam pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/03/2026
18:20
Corinthians e Flamengo se enfrentam pela 8ª rodada do Brasileirão (Foto: Diogo Neves De Carvalho/W9 PRESS/Gazeta Press)
imagem cameraCorinthians e Flamengo se enfrentam pela 8ª rodada do Brasileirão (Foto: Diogo Neves De Carvalho/W9 PRESS/Gazeta Press)
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Corinthians e Flamengo se enfrentam, neste domingo (21), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do compromisso, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto. A tecnologia apontou o clube Rubro-Negro como amplo favorito.

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A previsão do recurso tecnológico previu uma partida bastante disputada entre as equipes, com altos e baixos para ambos os lados. Na simulação, o Flamengo saiu na frente, chegou a sofrer um empate e depois conseguiu confirmar a vitória nos minutos finais.

Veja a simulação de Corinthians x Flamengo pela IA

Primeiro tempo

O jogo começa intenso. O Corinthians, jogando em casa, tenta impor marcação forte e explorar contra-ataques rápidos. Já o Flamengo mantém a posse de bola, girando o jogo e buscando espaços.

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  1. 15': O Flamengo cria a primeira grande chance após troca rápida de passes, mas a finalização vai por cima.
  2. 28': O Corinthians responde em contra-ataque veloz, obrigando uma boa defesa do goleiro.
  3. 41' GOL! 🟥⚫
    Após pressão contínua, o Flamengo encontra espaço na entrada da área e abre o placar com um chute colocado.

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Segundo tempo

O Corinthians volta mais agressivo, empurrado pela torcida.

  1. 52' GOL! ⚫⚪
    Cruzamento na área e empate do Corinthians após cabeceio firme.
  2. O jogo fica aberto, com chances para os dois lados. O Flamengo segue mais técnico, enquanto o Corinthians aposta na intensidade.
  3. 73': Grande chance do Flamengo em chute de fora da área, mas a bola explode no travessão.
  4. 85' GOL! 🟥⚫
    Em jogada trabalhada pela lateral, o Flamengo consegue infiltrar e marca o segundo.
  5. 90+3': Última chance do Corinthians em bola parada, mas a defesa afasta.

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Corinthians
Corinthians e Flamengo se enfrentam, neste domingo (22), pela 8ª rodada do Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Gazeta Press)

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