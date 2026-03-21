O Corinthians encerrou a preparação para o duelo diante do Flamengo, que acontece neste domingo (22), às 20h30, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Dorival Júnior terá desfalques.

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O atacante Kaio César será novamente baixa. O jogador, que já havia ficado fora do duelo contra a Chapecoense, foi diagnosticado com um edema na coxa direita e não estará à disposição. A informação foi publicada inicialmente pelo "ge".

Além do atacante, o volante Allan, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Corinthians, não poderá atuar por força contratual. Por fim, o lateral Hugo Faria, que sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito em fevereiro, e o goleiro Felipe Longo, com estiramento no ligamento do cotovelo direito, também estão fora.

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No treino deste sábado (21), os atletas iniciaram os trabalhos na sala de preleção Flexform, onde a comissão técnica apresentou vídeos com análises do adversário deste fim de semana. Em seguida, realizaram uma ativação física na academia antes do aquecimento no gramado.

Na sequência, Dorival Júnior organizou um trabalho tático e comandou atividades de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Assim, a principal dúvida na equipe que entra em campo está no meio-campo: André Carrillo, Rodrigo Garro e Matheus Pereira disputam uma vaga.

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O provável time do Corinthians é formado por: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, André Carrillo (Garro ou Matheus Pereira) e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Carrillo busca vaga no meio-campo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians pressionado

Esse é o momento de maior dificuldade da equipe desde o período de vitórias vivido pelo treinador, nos títulos da Copa do Brasil e da Supercopa Rei, quando venceu Vasco e o próprio Flamengo, respectivamente, nas decisões.

Agora, são seis partidas sem vencer: Portuguesa, Cruzeiro, Novorizontino, Coritiba, Santos e Chapecoense. Essa sequência, inclusive, conta com a eliminação da equipe no Campeonato Paulista, que impediu o bicampeonato estadual.

No Campeonato Brasileiro, a equipe acumula tropeços e caiu da terceira para a nona colocação, com sete pontos: duas vitórias, três empates e duas derrotas. O time marcou seis gols e sofreu outros seis.

Somando toda a passagem do treinador pelo Timão, esta é a maior sequência de jogos sem vitória no clube.

6 jogos 4E | 2D 22% de aproveitamento 3 gols marcados (0.5 por jogo) 6 gols sofridos (1.0 por jogo)

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