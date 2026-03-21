Torcedores do Flamengo invadem perfil de estrela do Lollapalooza: 'Comédia'

Torcedores do Flamengo invadiram o perfil da cantora Chappell Roan, neste sábado (21), após ter um imbróglio com familiares do meia Jorginho. O jogador do clube carioca acusou a equipe da artista de maltratar a sua mulher e filha nos bastidores do evento Lollapalooza, que acontece em São Paulo.

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Mediante uma publicação nas redes sociais, o camisa 21 expôs a situação. De acordo com Jorginho, a criança, de apenas 11 anos, foi confrontada por um segurança da equipe da cantora no hotel, em que, por coincidência, a família dele se hospedou com a artista.

Diante da situação, grande parte da torcida do Flamengo invadiu o perfil da cantora para disparar contra a atitude dela. Foi possível ver mensagens como: "Respeite a filha do Jorginho", "Ninguém morre nos devendo" e "Mexeu com a torcida errada".

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Torcida do Flamengo invade perfil de cantora do Lollapalooza (Foto: Reprodução)

Torcida do Flamengo invade perfil de cantora do Lollapalooza (Foto: Reprodução)

Torcida do Flamengo invade perfil de cantora do Lollapalooza (Foto: Reprodução)

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Detalhes da polêmica envolvendo Jorginho, do Flamengo

A abordagem aconteceu porque a filha do volante olhou para a cantora quando ela passou próxima à mesa onde a família estava. A menina tentava confirmar se era realmente a artista. Jorginho esclareceu que a criança é admiradora de Chappell Roan. Esse olhar foi a única forma de "abordagem" realizada pela menina.

O jogador classificou as falas do segurança como "extremamente agressivas". Ele manifestou indignação com a situação em suas redes sociais. Jorginho finalizou sua publicação com uma mensagem direta: "Sem os seus fãs, você não seria ninguém".

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Chappell Roan tem 25 anos. Em 2025, ela conquistou o Grammy Awards na categoria de Artista Revelação. A cantora venceu a disputa contra Sabrina Carpenter, Doechii, Khruangbin, Raye, Shaboozey, Teddy Swims e Benson Boone.

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