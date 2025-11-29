Onde estiver estarei: Anjinho Rubro-Negro acompanha o Flamengo na final da Libertadores

O grande dia chegou! Movidos pela paixão, torcedores de Flamengo e Palmeiras vivem a expectativa de se tornar a primeira equipe brasileira a conquistar o tetracampeonato da Libertadores. Assim que a bola rolar no Estádio Monumental de Lima, a única coisa que irá unir as duas torcidas será apenas um sentimento: a fé.

continua após a publicidade

➡️Filipe Luís é sincero sobre AeroFla antes de Palmeiras x Flamengo

Símbolo de esperança entre os rubro-negros, Marcelo Nuba, também conhecido como "Anjinho do Flamengo" ou "Anjinho Rubro-Negro", está em Lima para acompanhar o Flamengo em mais uma final de Libertadores e falou exclusivamente com o Lance! sobre suas expectativas para essa decisão.

- Com certeza vai ser uma das maiores finais da história da Libertadores, pela rivalidade, pela qualidade dos treinadores, pela qualidade dos atletas. Respeitando a história da Libertadores, vamos dizer que pode ser até a maior de todos os tempos. Eu fico muito feliz de poder viver essa experiência, uma das maiores da minha vida e vamos com tudo, o Flamengo é isso, raça, amor, paixão e fé. Se Deus quiser, a gente vai ser coroado com esse tetracampeonato histórico - comentou o torcedor icônico do Flamengo.

continua após a publicidade

Nascido e criado em Vigário Geral, no subúrbio do Rio de Janeiro, o Anjinho rubro-negro ganhou notoriedade entre os torcedores deivo ao seu carisma e hoje é considerado um símbolo nas arquibancadas. Após anos dedicando sua vida ao clube de coração, Nuba comentou sobre esse sucesso com a Nação.

➡️ Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

- O Flamengo é diferente de tudo e ninguém entende. A sensação é a melhor possível, né? Poder viver o Flamengo, acompanhando toda essa transição, que garantiu uma estabilidade financeira é uma sensação absurda. Viver essa grande experiência de mais uma final, é dizer a Deus: "Gratidão." Tudo é possível na vida, basta você ter fé, que papai do céu abençoe os seus caminhos. E aqui em Lima não vai ser diferente, né? Eu como anjo da guarda tenho que só agradecer a tudo que Deus sempre vem proporcionando, fui abençoado de ser o anjo da guarda do Flamengo - comentou.

continua após a publicidade

➡️Libertadores: Bap, presidente do Flamengo, participa de evento da torcida em Lima

Anjinho relembra final de 2021 e projeta nova decisão para o Flamengo

A grande decisão é tratada como uma verdadeira revanche para os torcedores do Flamengo, que viram o rival Palmeiras conquistar o tricampeonato em 2021. Na visão do icônico torcedor, aquela derrota fez com que o Flamengo criasse ainda mais casca para chegar preparado para disputar mais uma final de Libertadores.

- Se tratando de uma final entre Flamengo e Palmeiras, por tudo que aconteceu em 2021, vai ser uma grande batalha. Por incrível que pareça, a gente jogou a melhor final e a gente perdeu por uma fatalidade, mas tudo na vida muda. Às vezes nessas grandes derrotas, nasce um gigante. O Flamengo se tornou um gigante da América, com esses atletas, com toda a sua performance, isso criou uma casca para a gente chegar nessa grande final e concretizar o nosso título. Nunca foi fácil se tratando de Flamengo, mas no final vai dar tudo certo pra gente - finalizou o torcedor.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Anjinho rubro-negro, torcedor icônico do Flamengo (Foto: Divulgação)

Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores

A decisão entre Palmeiras e Flamengo está marcada para este sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O confronto entre as equipes é uma reedição da decisão de 2021, que teve como campeão o clube paulista.