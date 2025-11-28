Flamengo x Palmeiras: Filipe Luís quebra silêncio sobre Pedro na final

O Flamengo não poderá contar com Pedro na decisão da Conmebol Libertadores diante do Palmeiras. A confirmação veio do técnico Filipe Luís, que, em entrevista exclusiva à ESPN diretamente de Lima (PER), revelou que o atacante não se recuperou a tempo da lesão na coxa esquerda e, portanto, está oficialmente fora da final deste sábado (29).

Embora tenha viajado com a delegação rubro-negra e aparecido na lista de relacionados, o centroavante não conseguiu sequer participar normalmente das atividades em solo peruano. No treino desta sexta-feira (28), novamente não trabalhou com o grupo e permaneceu em estágio fisioterapêutico, passando rapidamente pela área restrita aos jornalistas, mais um indício de que não teria condições de jogo.

Diante da baixa de seu principal artilheiro, Filipe Luís lamentou, mas garantiu que a preparação da equipe já havia levado em conta todos os cenários possíveis.

— Pois é, o Pedro não treinou, não conseguiu se recuperar e está fora da final. É uma pena, porque é um jogador muito importante, mas queremos fazer um grande jogo e que ele possa desfrutar também, fora do campo, apoiando os companheiros — afirmou o treinador, que também explicou como a ausência influencia o plano de jogo:

— Eu sempre começo a montar a estratégia para o jogo em função dos jogadores que estão disponíveis. Claro que o Pedro é um jogador determinante na nossa forma de jogar e principalmente porque o Palmeiras oferece suas resistência. É um jogador que movimenta muito bem, faz o pivô e consegue sair dessa marcação tão difícil individual que o Palmeiras faz, mas por outro lado sempre pensei com os jogadores disponíveis e o time é muito forte e competitivo contra o Palmeiras.

Flamengo sem Pedro

Sem Pedro, Filipe Luís terá de reorganizar o setor ofensivo para enfrentar um Palmeiras conhecido por sua marcação intensa e sistema defensivo difícil de superar. A definição final deve ser revelada apenas no dia da decisão, mas a tendência é que o treinador reposicione peças e aumente a mobilidade do ataque para suprir a ausência do seu camisa 9.