Saúl vibra com experiência na Libertadores e celebra final histórica do Flamengo contra o Palmeiras

LIMA (PER) - O Flamengo entra em campo neste sábado (29) em busca da Glória Eterna. Em Lima, no Peru, o Rubro-Negro encara o Palmeiras às 18h (de Brasília) no Estádio Monumental U, o mesmo palco do bicampeonato em 2019. Essa pode ser a grande chance para jogadores do atual elenco conquistar a tão sonhada taça da Libertadores. Um deles é o espanhol Saúl, que chegou ao clube no meio desta temporada. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o meio-campista detalhou como está sendo a experiência de disputar o torneio.

— A verdade é que está sendo muito bonito, porque eu não esperava viver noites tão intensas, tão bonitas e até com tanta tensão. Eu não esperava. Porque todos falam muito bem da Libertadores, que se você jogasse uma final contra o Palmeiras ou outro time brasileiro que estivesse brigando por tudo, também seria muito forte. Mas qualquer jogo de Libertadores é muito bonito de jogar, seja em casa ou fora — iniciou Saúl.

Saúl após classificação do Flamengo na Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

— O que mais impressiona é que, por mais longe que você esteja, nossa torcida está sempre lá (…) Fomos para a Argentina e todos os ingressos destinados a nós estavam esgotados. É muito bonito representar o Flamengo na Libertadores e, principalmente, ter a sorte de disputar uma final histórica contra o Palmeiras — completou o jogador espanhol ao Lance!.

Saúl destaca importância da vaga do Flamengo para a final

Apesar dessa ser a primeira vez de Saúl em uma final de Libertadores, o time carioca, nos últimos anos, esteve na decisão em três oportunidades (com dois títulos). Para o meio-campista, é importante enaltecer e aproveitar essa chance.

— É muito bonito e deve ser valorizado. As pessoas acham que o Flamengo, por ser gigante, por ter ido a muitas finais nos últimos anos, sempre vai estar lá, e isso tira a importância que realmente tem jogar uma final de Libertadores. É muito, muito importante. E precisamos celebrar poder viver mais uma, porque muitos jogadores, inclusive do elenco hoje, talvez nunca mais tenham a oportunidade de jogar uma final. Não é porque você é jovem que isso vai se repetir. Talvez você nunca mais jogue uma final, uma semifinal, quartas. Então, é muito importante aproveitar para tentar vencer — analisou Saúl, do Flamengo.

