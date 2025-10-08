Vini Jr abre o coração após término polêmico com Virginia: ‘Me descuidei’

Vini Jr se manifestou pela primeira vez publicamente sobre o término com Virginia. A relação do jogador com a influenciadora chegou ao fim na última semana, quando o portal "LeoDias" vazou prints de supostas conversas do camisa 7 do Real Madrid com a modelo brasileira Day Magalhães.

Nesta quarta-feira (8), Vini Jr abriu o próprio coração e confessou que errou com a influenciadora. Através de uma publicação no Instagram, ele pediu desculpas a Virginia e desejou poder recomeçar a história junto com a modelo. Veja abaixo:

Nota de Vini Jr

"Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir.

A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só para estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível.

Mesmo que ainda não fossemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei.

Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito".

Virginia e Vini Jr

Os rumores entre o suposto casal Virginia e Vini Jr cresceram depois da partida do Real Madrid contra o Villarreal. A influenciadora estava no estádio, e postou vários storys depois dos gols do brasileiro. No primeiro deles, ela filmou Vini apontando exatamente para onde ela estava no estádio. No segundo, ela mandou um recado.

- Outro gol do Big Seven. Tem que respeitar - disparou Virgnia após gol de Vini Jr pelo Real Madrid.

Com todos os boatos girando em torno de Virginia e Vini Jr, do Real Madrid, os fãs e torcedores enlouqueceram após as interações no Santiago Bernabeu. Até a comemoração do atacante virou assunto nas redes sociais. Contudo, o romance chegou ao fim.