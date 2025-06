O que atletas não convocados estão fazendo durante a Data Fifa?

Durante a Data Fifa, enquanto as seleções entram em campo, os atletas que ficaram de fora da convocação aproveitam o tempo de formas diversas. Alguns focam na recuperação física, tratando lesões e reforçando a preparação para o retorno aos clubes. Outros viajam ou descansam, aliviando a carga da temporada. Há ainda quem aproveite para treinar individualmente e manter o ritmo. Fora dos holofotes, eles seguem se preparando para brilhar na volta do calendário.

Com isso, o Lance! 'espiou' as redes sociais de alguns atletas do Brasileirão para saber o que eles estão fazendo no tempo livre. Kaio Jorge, Yuri Alberto e Hulk, três dos nomes mais badalados do campeonato no momento, compartilharam suas folgas com os seguidores.

Veja o que alguns craques estão fazendo

Yuri Alberto com a filha durante a Data Fifa (Foto: Reprodução)

Hulk tirou a Data Fifa para aproveitar com a família (Foto: Reprodução)

Seleção Brasileira na Data Fifa

A Seleção Brasileira ainda tem mais dois dias de treinos antes do duelo diante do Paraguai, na próxima terça-feira (10), às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Brasil é o quarto colocado nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 com 22 pontos. Até aqui, acumula em 15 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.

Mesmo após o empate sem gols diante do Equador, na estreia de Ancelotti, a confiança segue em alta. O Brasil busca uma vitória em casa para garantir sua classificação com duas rodadas de antecedência. Para isso, também é necessário que o Uruguai vença a Venezuela em Montevidéu. Os venezuelanos, que hoje estão na sétima colocação, ainda mantêm uma vaga na repescagem.

Quando volta o Brasileirão?

A 12º rodada do Campeonato Brasileiro retorna na próxima quinta-feira (12) com seis jogos. Os jogos de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras foram adiados por conta da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que se inicia no sábado (14), nos Estados Unidos.

Confira abaixo os jogos da 12º rodada do Brasileirão:

Red Bull Bragantino x Bahia - 19h

Vitória x Cruzeiro - 19h

Fortaleza x Santos - 19h30

Grêmio x Corinthians - 20h

Atlético-MG x Internacional - 21h30

São Paulo x Vasco - 21h30

