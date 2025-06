Narrador ‘elege’ melhor jogador do mundo na temporada 24/25

O meio-campista português Vitinha vem se consolidando como peça-chave no Paris Saint-Germain desde sua chegada ao clube em 2022, vindo do Porto. Atual campeão da Champions League, o volante, que também é titular na Seleção de Portugal, é apontado por alguns jornalistas e até mesmo jogadores, como o melhor jogador do mundo em 2024/25. Por meio das redes sociais, o narrador André Henning, da TNT Sports, foi um deles e rasgou elogios ao atleta de 25 anos.

- Vitinha. Pra mim esse foi o melhor jogador da temporada. Não é superstar, não tem zilhões de seguidores, não caça cliques, não é atacante, não está carregado de números significativos em gols ou assistências. Mas joga uma bola que tá louco!! Craque! E foi campeão, o que faz uma baaaita diferença.

Melhor jogador do mundo?

Desde que surgiu no Porto, Vitinha construiu uma trajetória sólida no futebol europeu. Revelado pelo time B dos Dragões, marcou 8 gols em 14 jogos antes de subir ao elenco principal, onde atuou em 38 partidas e balançou as redes duas vezes. Após um empréstimo ao Wolverhampton na Premier League, onde jogou 19 vezes, chegou ao Paris Saint-Germain em 2022. No clube francês, soma 146 jogos e 18 gols até a temporada 2024/25, sendo peça fundamental no meio-campo, com destaque para sua eficiência nos passes e mobilidade. Na Champions League 2024/25, brilhou com 2 gols em 12 jogos. Pela seleção portuguesa, já disputou 28 partidas, consolidando-se como um dos principais nomes de sua geração.

A temporada perfeita do PSG

Sob o comando de Luis Enrique, o Paris Saint-Germain teve uma temporada histórica em 2024/25: além do título da Champions League, o clube francês conquistou a Ligue 1 com antecedência e venceu também a Copa da França.

