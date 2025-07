Cena entre Memphis e zagueiro repercute em Corinthians x Cruzeiro: ‘Ainda riu’

Corinthians e Cruzeiro protagonizaram um empate sem gols, nesta quarta-feira (23), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão. A atuação do zagueiro Fabrício Bruno foi destaque no confronto. Uma cena entre o defensor e o atacante Memphis Depay repercutiu nas redes.

Um momento de destaque da partida do zagueiro foi justamente um confronto contra Memphis Depay. O lance aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo, quando o holandês puxava um contra-ataque para o time alvinegro, e ao tentar passar pelo zagueiro, foi desarmado.

Nas redes sociais, torcedores do Cruzeiro enalteceram a atuação de Fabrício Bruno. Na jogada destacada, os internautas chamara atenção para a facilidade do defensor ao marcar o camisa 10 do Timão. Veja a repercussão da jogada do zagueiro abaixo:

Veja a repercussão nas redes sociais:

Corinthians x Cruzeiro

Em campo, as equipes protagonizaram uma partida bastante equilibrada e com poucas chances claras de gol. Com o empate, o Cruzeiro garantiu a liderança do Brasileirão por mais uma rodada, mas pode ver o Flamengo, atual vice-líder, diminuir a desvantagem. O Rubro-Negro encara o RB Bragantino, ainda nesta quarta-feira, em Bragança Paulista.

Já o Timão, vai se mantendo na 10ª colocação do Brasileirão. Vale destacar, que a equipe ainda pode cair na tabela de classificação a depender dos outros resultados da 16ª rodada.

