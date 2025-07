Torcedores do Flamengo se revoltam com gol do Bragantino: ‘Como pode’

O Flamengo saiu atrás do placar em partida contra o Bragantino, desta quarta-feira (23), no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 16ª rodada do Brasileirão. O gol da equipe paulista aconteceu logo no início do segundo tempo e revoltou os torcedores do Rubro-Negro.

A origem da jogada, que resultou no gol do Bragantino, aconteceu na saída de bola. Em uma jogada ensaiada, a equipe do técnico Fernando Seabra precisou tocar apenas três toques para sair na frente do goleiro Rossi.

Primeiro, o atacante Sasha tocou para Jhon Jhon, que rapidamente lançou Lucas Barbosa, nas costas da defesa Rubro-Negra. O camisa 21 teve o caminho livre para arrancar e finalizar rasteiro. O arqueiro do Flamengo não teve chances de realizar a defesa.