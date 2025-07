Wesley faz ‘gol da despedida’ no Flamengo, e torcedores mandam recado ao jogador

Em clima de despedida, o lateral Wesley marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Bragantino. O Rubro-Negro venceu o confronto por 2 a 1, fora de casa, pela 16ª rodada do Brasileirão. Após o feito do jogador, torcedores do clube carioca se despediram da joia das categorias de base, que está perto de acerto com a Roma, da Itália.

O gol do lateral aconteceu aos 39 minutos da segunda etapa. Na ocasião, Matías Viña arrancou pela ponta esquerda, cruzou o campo e tocou para Wallace Yan. O também Garoto do Ninho só ajeitou a bola para Wesley, que vinha correndo pela diretar, finalizar para o fundo do gol.

O feito levou a torcida do Flamengo à loucura. Torcedores presentes no Estádio Cicero de Souza Marques enalteceram a joia da base, além disso, nas redes sociais, internautas se despediram do jogador, que está prestes a se tornar atleta da Roma, da Itália. Veja a repercussão abaixo:

Venda de Wesley

Wesley, um dos destaques do Flamengo na temporada, pode deixar o clube nesta janela de transferências. Afinal, a Roma, da Itália, tem negociações com a diretoria pela compra do lateral-direito de 21 anos. Inicialmente, a cúpula rubro-negra recusou a oferta de 22 milhões de euros (R$ 143 milhões), divididos em valores fixos e com bônus por metas. Agora, os italianos ofereceram o valor desejado pelo Flamengo.

Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, a Roma oficializou uma oferta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) pelo jogador. Anteriormente, a reportagem do Lance! apurou que o Flamengo projetou receber algo em torno de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões).

Com o valor almejado na mesa do Flamengo, a tendência é que o negócio seja sacramentado nos próximos dias. Internamente, tanto a diretoria, quanto o técnico Filipe Luís já sabiam, desde o início do ano, que chegariam ofertas da Europa por Wesley. Para substituir o Garoto do Ninho, a diretoria busca a contratação de Emerson Royal.