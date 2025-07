Jornalista vê sequência de erros capitais em jogo do Brasileirão: ‘Futebol castiga’

A partida entre Santos e Internacional, pelo Brasileirão, nesta quarta-feira (23), teve o placar aberto a favor do time visitante após sequência de erros apontados pelo jornalista Conrado Santana. Para o comentarista, o lance tem origem em uma escolha errada no ataque do Santos. Depois disso, outros dois jogadores de defesa falharam pelo Peixe.

- Futebol castiga. Deivid Washington não tocou essa bola no meio no ataque do Santos. Imediametamente depois, gol do Inter com falha feia de Brazão (além de Souza não ter saído junto com a linha defensiva).

Brasileirão: Santos x Inter

O Santos vem de uma dura derrota por 3 a 0 para o Mirassol, fora de casa. A equipe, que ocupa a 17ª colocação na tabela com 14 pontos, ainda busca reação para escapar da zona de rebaixamento e melhorar o desempenho nas próximas rodadas. Antes do confronto contra a equipe do interior paulista, venceu o Fortaleza (fora) e o Flamengo (casa).

Já o Internacional conseguiu um importante resultado ao vencer o Ceará por 1 a 0 na Beira-Rio. Com o triunfo, o time gaúcho soma 40 pontos e aparece na 12ª posição, mostrando recuperação na temporada com duas vitórias seguidas e a busca por uma colocação melhor na tabela.