Fora de Campo

Novo visual de astro do Flamengo enlouquece internautas: ‘Outra pessoa’

Rubro-Negro enfrenta Juventude neste domingo

imagem cameraTorcida do Flamengo lotou arena montada na Praia de Copacabana (Foto: Alexandre Loureiro/Effect Sport)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
15:31
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jorginho, meio campista do Flamengo, surpreendeu internautas ao expor seu novo visual. Sem barba, o atleta foi comparado a Oscar, jogador do São Paulo. Confira o novo visual de Jorginho, uma das contratações mais badaladas do Brasileirão 2025.

O Flamengo atualizou o quadro dos atletas que estão no departamento médico. Atualmente, quatro jogadores estão sob os cuidados dos profissionais do clube. São eles: Alex Sandro, Erick Pulgar, Jorginho e Varela.

Ainda com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, Jorginho segue em tratamento com o Departamento Médico.

O jogador chegou ao Flamengo na véspera do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, assumindo o posto de titular desde a estreia. Rapidamente, ele se tornou peça-chave no sistema tático do técnico Filipe Luis.

Ao longo da carreira, o meio-campista atuou em grandes clubes europeus como Napoli, Chelsea e Arsenal, conquistando títulos importantes, entre eles a Champions League, a Europa League, a Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes da Fifa, todos pelos Blues. Pela seleção da Itália, se sagrou campeão da Eurocopa em 2021. Individualmente, recebeu reconhecimento pelo desempenho, sendo eleito o Jogador do Ano da Uefa e terceiro lugar na Bola de Ouro, ambos em 2021, além da presença no Time do Ano da Fifa na mesma temporada.

🔴Próximo jogo do Flamengo

O próximo jogo do Flamengo será no domingo, quando o time de Filipe Luís visita o Juventude às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão. A equipe carioca lidera a competição.

Elenco do Flamengo em ação contra o Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

