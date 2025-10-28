O estado do Rio de Janeiro vive um dia de tensão e vê o futuro dos clubes cariocas em aberto. Nesta terça-feira (28), Botafogo e Vasco suspenderam as atividades das categorias de base.

Segundo informações do jornal O Globo, o Botafogo liberou os funcionários que trabalham no Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, além dos setores corporativos.

Em contato com o LANCE!, o Vasco confirmou que teve folga para grande parte do elenco, no entanto, alguns jogadores estiveram no CT e trabalharam normalmente, entre eles atletas lesionados e não relacionados. A equipe de futebol feminino treinou em São Januário.

Ambos os clubes vão acompanhar o desenrolar da noite e da madrugada para decidir sobre as atividades de quarta-feira (29).

Fluminense cancela evento

Em nota oficial, o Fluminense cancelou o evento com a cantora Paula Toller, que aconteceria nesta terça-feira (28).

— O show da cantora Paula Toller, atração da Flu Music, marcado para a noite desta terça-feira (28/10), foi adiado devido ao ambiente de insegurança instalado na cidade do Rio de Janeiro. A nova data será anunciada em breve — disse.

A equipe masculina do Tricolor trabalhou normalmente na manhã desta terça-feira, de olho no confronto diante do Ceará, nesta quarta-feira (29), no Maracanã.

Mais detalhes da operação no Rio de Janeiro

A megaoperação mobiliza cerca de 2.500 agentes das polícias Militar e Civil no Rio de Janeiro. A operação policial, que ocorre em várias comunidades da capital fluminense, tem como objetivo desarticular facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Autoridades já confirmaram 64 mortos, 81 presos e 75 fuzis apreendidos na operação.