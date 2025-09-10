Flamengo atualiza boletim médico; veja os detalhes

O Flamengo atualizou, no início da tarde desta quarta-feira (10), o quadro dos atletas que estão no departamento médico. Atualmente, quatro jogadores estão sob os cuidados dos profissionais do clube. São eles: Alex Sandro, Erick Pulgar, Jorginho e Varela.

continua após a publicidade

O lateral-direito Guillermo Varela se reapreentou na manhã desta quarta, após participação na Data Fifa pela seleção do Uruguai. O jogador enfrenta um quadro de pubalgia, e segue tratamento. Ele será reavaliado diariamente. Já Jorginho ainda lida com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda.

Jorginho em campo pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Alex Sandro e Erick Pulgar

Alex Sandro segue se recuperando de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, ocasionada no triunfo por 8 a 0 contra o Vitória. O atleta cumpre trabalhos em campo com a fisioterapia.

continua após a publicidade

Erick Pulgar, que segue cronograma de recuperação de fratura sofrida no quinto metartaso do pé direito, irá realizar uma tomografia computorizada na sexta-feira. O exame servirá para analisar o andamento da recuperação.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Veja o boletim médico do Flamengo

ALEX SANDRO

Lateral iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia nesta quarta-feira (10).

ERICK

Em recuperação da fratura sofrida no quinto metatarso do pé direito, na sexta-feira (12) meia realizará Tomografia Computadorizada para acompanhar a evolução.

continua após a publicidade

JORGINHO

Ainda com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, jogador segue em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo.

VARELA

Lateral se reapresentou com um quadro de pubalgia. Está em tratamento com o Departamento Médico do clube e será reavaliado diariamente.

Próximo jogo do Flamengo

O próximo jogo do Flamengo será no domingo, quando o time de Filipe Luís visita o Juventude às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão. A equipe carioca lidera a competição.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real