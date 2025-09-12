Rivaldo faz análise de técnico eliminado da Copa do Brasil

Sampaoli estreou no Atlético-MG com uma dura eliminação para o Cruzeiro. O Galo perdeu para o Cabuloso por 2 a 0 na segunda partida pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11), no Mineirão. Sobre a contratação de Jorge Sampaoli pelo Atlético Mineiro, Rivaldo avaliou;

- Acho que pode dar certo. Ele chega sem pressão de título imediato, mas com a responsabilidade de melhorar a situação do time. O Atlético tem estrutura e elenco, então Sampaoli pode colocar o time em uma posição melhor no Campeonato Brasileiro e, mais à frente, brigar por títulos. Tem de ser passo a passo, e o Sampaoli é um treinador experiente que pode fazer isso - disse antes da eliminação da Copa do Brasil, logo após o anúncio de Sampaoli.

Com Sampaoli, o Atlético-MG perdeu para o Cruzeiro no Mineirão e deu adeus na Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Copa do Brasil 2025: classificados, datas e jogos da semifinal

Nesta quinta-feira (11) foram definidos os próximos classificados para a semifinal da Copa do Brasil 2025. Agora, Cruzeiro, Vasco, Corinthians e Fluminense disputarão as duas vagas para a final da competição.

Os jogos das semifinais já estão definidos. Cruzeiro e Corinthians se enfrentam de um lado, enquanto Vasco e Fluminense se enfrentam do outro em um clássico carioca.

Após a mudança da CBF no calendário do futebol brasileiro, as semifinais da Copa do Brasil acontecerão somente em dezembro.

As semifinais serão disputadas nos dias 10 e 14 de dezembro. As finais estão marcadas para o mesmo mês, nos dias 17 e 21. Ainda sem mando de campo definido.