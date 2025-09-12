Fabrício Bruno x Hulk: dublador revela brigas em Cruzeiro x Atlético-MG
Kaio Jorge marcou três dos quatro gols do Cruzeiro no confronto
- Matéria
- Mais Notícias
Cruzeiro x Atlético-MG foi marcado por muita disputa e ânimos exaltados. Valendo a classificação às semifinais da competição nacional, os jogadores de Galo e Cruzeiro se envolveram em algumas confusões no decorrer da partida. As discussões fora "traduzidas" pelo especialista em leitura labial Gustavo Machado.
Neymar vira assunto após quartas de final da Copa do Brasil: ‘Deixa baixo’
Fora de Campo
Lesão de jogador do Vasco preocupa torcedores: ‘Não aguento’
Fora de Campo
Provocação de jogador da Seleção com eliminado da Copa do Brasil viraliza
Fora de Campo
O maior destaque da leitura foi a briga entre Hulk e Fabrício Bruno. Caído no chão, o zagueiro não gostou do que disse o atacante adversário e foi cobrá-lo por isso. Confira;
Leitura labial
Saí, tira a mão (3x)! - Fabrício Bruno.
Baixa sua bola - Hulk
Tira a mão, você! (3x) - Fabrício Bruno.
Eu não encostei nele - Hulk, para o juíz.
Vai se lascar, seu moleque. Você fala do Lyanco, você é pior. Ruim pra . Seu m*da - Hulk Mda é você, ruim é você! - Fabrício Bruno
.. xingamentos continuam.
Tu é fraco. Você é fraco! - Fabrício Bruno para Lyanco
Cruzeiro bate Atlético-MG e está na semifinal da Copa do Brasil
O Cruzeiro voltou a vencer o Atlético-MG por 2 a 0 na segunda partida pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11), no Mineirão, e se classificou para enfrentar o Corinthians na semifinal, em dezembro. Os dois gols foram de Kaio Jorge, um em cada tempo - o atacante agora é o artilheiro da Copa do Brasil, com cinco, além do Brasileirão.
O público de Cruzeiro x Atlético, somente com torcedores do Cruzeiro, é o novo recorde do Mineirão: 61.584 pagantes, superando em um torcedor a marca anterior do confronto pelo returno do Campeonato Brasileiro do ano passado.
Receba diretamente no seu WhatsApp tudo sobre o Cruzeiro e o Atlético-MG!
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp
➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp
Próximos jogos das equipes
Cruzeiro e Atlético-MG voltam a campo agora pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro joga domingo (14), contra o Santos, às 16h, na Arena MRV. A equipe celeste joga somente na segunda-feira (15), encerrando a rodada, contra o Bahia, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias