Cruzeiro x Atlético-MG foi marcado por muita disputa e ânimos exaltados. Valendo a classificação às semifinais da competição nacional, os jogadores de Galo e Cruzeiro se envolveram em algumas confusões no decorrer da partida. As discussões fora "traduzidas" pelo especialista em leitura labial Gustavo Machado.

O maior destaque da leitura foi a briga entre Hulk e Fabrício Bruno. Caído no chão, o zagueiro não gostou do que disse o atacante adversário e foi cobrá-lo por isso. Confira;

Leitura labial

Saí, tira a mão (3x)! - Fabrício Bruno.

Baixa sua bola - Hulk

Tira a mão, você! (3x) - Fabrício Bruno.

Eu não encostei nele - Hulk, para o juíz.

Vai se lascar, seu moleque. Você fala do Lyanco, você é pior. Ruim pra . Seu m*da - Hulk Mda é você, ruim é você! - Fabrício Bruno

.. xingamentos continuam.

Tu é fraco. Você é fraco! - Fabrício Bruno para Lyanco

Cruzeiro bate Atlético-MG e está na semifinal da Copa do Brasil

Atacante Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

✍️Texto de Eugênio Moreira

O Cruzeiro voltou a vencer o Atlético-MG por 2 a 0 na segunda partida pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11), no Mineirão, e se classificou para enfrentar o Corinthians na semifinal, em dezembro. Os dois gols foram de Kaio Jorge, um em cada tempo - o atacante agora é o artilheiro da Copa do Brasil, com cinco, além do Brasileirão.

O público de Cruzeiro x Atlético, somente com torcedores do Cruzeiro, é o novo recorde do Mineirão: 61.584 pagantes, superando em um torcedor a marca anterior do confronto pelo returno do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Próximos jogos das equipes

Cruzeiro e Atlético-MG voltam a campo agora pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro joga domingo (14), contra o Santos, às 16h, na Arena MRV. A equipe celeste joga somente na segunda-feira (15), encerrando a rodada, contra o Bahia, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.