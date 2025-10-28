menu hamburguer
Pai de Neymar Jr. conduz chegada da guitarra do Hard Rock Cafe em Praia Grande

Figura paterna do jogador lembrou rotina do início da carreira do filho

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/10/2025
16:45
Pai de Neymar Jr. conduz chegada da guitarra do Hard Rock Cafe em Praia Grande (Foto: Reprodução)
Pai de Neymar Jr. conduz chegada da guitarra do Hard Rock Cafe em Praia Grande (Foto: Reprodução)
A chegada da guitarra oficial do Hard Rock Cafe a Praia Grande foi acompanhada por Neymar da Silva Santos, pai de Neymar Jr. Ele participou da celebração conduzindo o símbolo mundial da marca pelas ruas da cidade — o mesmo cenário que, anos atrás, fazia parte da rotina das idas e vindas aos treinos do filho.

O gesto reforçou a ligação afetiva da família com a cidade e simbolizou o espírito de superação que move o esporte e o próprio Hard Rock Cafe — marca que carrega em sua história o conceito de atitude, energia e paixão.

Durante o evento de chegada, o trajeto do símbolo passou por locais emblemáticos da cidade com a Avenida Presidente Kennedy, a Orla da Praia da Guilhermina, incluindo o Instituto Projeto Neymar Jr.

A passagem pelo projeto social, reforçou o compromisso do Hard Rock Cafe com valores de inclusão, solidariedade e impacto positivo na comunidade local. A marca tem como propósito promover iniciativas voltadas ao desenvolvimento da comunidade e pretende desenvolver futuras ações conjuntas com o Instituto em projetos sociais e educacionais.

Com apoio da Secretaria Municipal de Trânsito (SETRAN), a celebração contou com cerca de 200 motociclistas e fãs da marca, que acompanharam o percurso pelas principais vias da cidade, em um clima de festa e emoção.

A chegada da guitarra oficial simboliza o encontro entre dois universos que compartilham o mesmo DNA — o da música e o do esporte —, ambos movidos por paixão, dedicação, inclusão e a vontade de fazer história.

Neymar fora dos gramados

Em campo, Neymar segue sem ter sequências de jogos pelo Santos. O atacante sofreu a terceira lesão na coxa nesta temporada há pouco mais de um mês. No dia 18 de setembro, o jogador teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

O Peixe entrou em campo 48 vezes em 2025, somando participações no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O ídolo santista atuou em 23 partidas, mas ficou fora das seis primeiras rodadas da fase inicial do estadual. Ou seja, esteve presente em 23 dos 42 jogos possíveis desde então.

A expectativa é de que o camisa 10 retorne no duelo contra o Flamengo, no dia 9 de novembro, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ele ainda deve desfalcar o Santos nas partidas contra o Fortaleza, na Vila Belmiro, e o Palmeiras, no Allianz Parque.

Neymar realiza teste físico no CT Rei Pelé. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
