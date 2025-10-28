Vidente prevê classificação emocionante em Flamengo x Racing

Flamengo e Racing voltam a se enfrentar, nesta quarta-feira (29), no Estádio El Cilindro, na Argentina, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu um confronto equilibrado e emocionante entre as equipes com classificação rubro-negra.

De acordo com a previsão, o Racing irá dificultar a vida do Flamengo durante os 90 minutos do confronto. A equipe argentina joga em casa, e assim, irá buscar uma pressão incial contra o clube carioca.

Apesar disso, Luiz Filho destacou que determinada iniciativa não será o suficiente. Ele apontou que a equipe do técnico de Gustavo Costas pode até sair na frente no placar, mas não conseguirá manter a vantagem até o final da partida.

Isso porque, o vidente previu que o Flamengo conseguirá vencer as adversidades de decidir a classificação fora de casa. O tarólogo destacou a experiência de jogadores do Rubro-Negro como fator primordial para a reviravolta.

Em um panorama geral, Luiz Filho previu um confronto recheado de emoção. Ele não descartou a possibilidade de um empate, que garantiria o Flamengo na final da Libertadores, e de possíveis expulsões ao longo da partida. Brigas e confusões podem acontecer.

Racing x Flamengo

O confronto decisivo entre as duas equipe pela semifinal da Libertadores acontece, nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro, na Argentina. Após vencer por 1 a 0 a partida no Maracanã, a equipe de Filipe Luís joga pelo um empate na busca da classificação a decisão do torneio continental.

Vale destacar, que Flamengo e Racing irão enfrentar o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU. A partida decisiva entre a equipe paulista e equatoriana acontece na quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Para a ocasião, o time de Abel Ferreira irá tentar revirar a derrota por 3 a 0, no primeiro confronto.