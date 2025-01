Web vai à loucura com mais um gol de Gabriel Magalhães: ‘Pra que centroavante?’

O primeiro tempo de Arsenal x Tottenham terminou 2 a 1 para os Gunners. Os visitantes saíram na frente com Son, no entanto, Gabriel Magalhães empatou a partida e Trossard virou, no final da primeira etapa. O gol do zagueiro brasileiro repercutiu muito nas redes sociais.

Após o gol de empate, os torcedores do Arsenal foram à loucura nas redes sociais. Veja o que a web falou do zagueiro Gabriel Magalhães no (antigo Twitter):

Jogadores do Arsenal comemoram gol em cima do Tottenham (Foto: GLYN KIRK/AFP)

