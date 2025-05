Nota oficial do Botafogo gera revolta em torcedores: ‘Inacreditável’

O Botafogo anunciou nesta quarta-feira (21) que o volante Wendel não será mais contratado pelo clube. Apesar de a equipe alvinegra e o Zenit já terem firmado um acordo para a transferência, a transação não poderá ser concretizada devido às sanções econômicas que a Rússia sofre por causa da invasão à Ucrânia. O comunicado oficial gerou revolta na web.

"Por questões geopolíticas, o negócio não poderá ser concluído. Proprietários do clube russo foram incluídos na lista de sanções internacionais, o que impede, por lei dos Estados Unidos, qualquer transação com a equipe — especialmente considerando que John Textor, acionista majoritário da SAF, é cidadão norte-americano.

O Botafogo agradece ao Zenit pelo profissionalismo e pela postura respeitosa durante todo o processo de negociação. Mesmo diante de um cenário complexo e fora do controle de ambas as partes, o clube russo sempre manteve uma condução transparente e colaborativa, o que reforça a sua grandeza.

O Botafogo segue atuante no mercado e em busca de reforços para a próxima janela de transferências e sequência da temporada 2025."

Wendel já era dado como reforço alvinegro há pelo menos dois meses. Botafogo e Zenit apenas esperavam a abertura da janela de transferência especial para o Mundial de Clubes para efetivar a transferência. O clube brasileiro iria pagar 20 milhões de euros (R$ 128,3 milhões na cotação atual) pela contratação.

Nesta quarta-feira, o Botafogo lamentou o desfecho inesperado e agradeceu tanto ao clube russo quanto a Wendel, que inclusive vinha se recuperando de lesão no Brasil. Agora, o Botafogo vai intensificar a busca por reforços. O time, que já estava analisando o mercado atrás de um defensor e um meia, terá que partir também atrás de um volante. O alvinegro confirmou a busca por novos atletas na mesma nota em que informou o fim do acordo com o Zenit.

