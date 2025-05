Comentarista de arbitragem crava erro grave na eliminação do Grêmio da Copa do Brasil

O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil pelo CSA após empatar por 0 a 0, na última terça-feira (20), em Porto Alegre. Com polêmicas de arbitragem, o comentarista Paulo Caravina, do perfil "Sou do Apito", analisou a partida e cravou erro grave na anulação do gol tricolor.

- Isso aqui é revoltante, principalmente sabendo que foi a política que fez esse árbitro se tornar Fifa. Gol do Grêmio no final do jogo, e o árbitro anula o gol após a bola ficar no bate-rebate e entrar. Tudo bem, o protocolo foi seguido: se ele ficou na dúvida, ele tem que anular mesmo. Só que, claramente, em campo, ele marca uma possível cotovelada do defensor do Grêmio no jogador do CSA. Só que, pela imagem, é evidente: o braço que pega no rosto do defensor do CSA é o braço do próprio jogador do CSA, ou do companheiro dele. Provavelmente foi isso que fez a Daiane Muniz, que era a VAR da partida, recomendar a revisão - disse o comentarista, que seguiu:

- E o árbitro foi olhar outra falta no monitor — um possível empurrão do Kannemann no jogador que acerta o braço no rosto do próprio companheiro. E temos que avaliar: esse contato do Kannemann tem impacto claro? Eu não vejo assim. Se formos considerar esse tipo de contato como falta, teríamos 20 pênaltis por jogo! Porque todo defensor chega assim no atacante. Isso é contato de jogo dentro da área. Não tem aquele empurrão com o braço que caracteriza falta. É isso que torna esse lance extremamente absurdo. O Candançan é o mesmo árbitro que ouviu do assistente que a bola entrou no gol do Fortaleza contra o Sport e não teve coragem de dar o gol. E como prêmio, ganhou a escala pro jogo mais difícil dessa fase da Copa do Brasil - finalizou.

Na reta final do confronto, aos 44 minutos da segunda etapa, o atacante Aravena marcou para o time gaúcho. O tento levaria a decisão da classificação para as penalidades máximas. Contudo, a arbitragem enxergou uma falta do zagueiro Kanneman em uma disputa aérea no início da jogada.

Em campo, Matheus Delgado Candançan entendeu como faltosa a ação do defensor do Grêmio. O VAR o chamou para rever o lance, e, mesmo com o auxílio da tecnologia, o árbitro manteve a interpretação de campo. A marcação foi polêmica e gerou revolta.

Eliminação do Grêmio

Com o empate em Porto Alegre, o Tricolor foi eliminado da Copa do Brasil. O CSA, da terceira divisão do futebol brasileiro, venceu o primeiro confornto por 3 a 2, e por isso, alcançou as oitavas de final do torneio nacional.

Vale destacar, que a anulação do gol do Grêmio também gerou revolta dentro de campo. Jogadores, comissão técnica e dirigentes do clube gaúcho confrontaram a arbitragem após o apito final. O atacante Arezo, chegou a ser expulso.