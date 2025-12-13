Mudança na escalação do Flamengo atende pedido de torcedores: 'Finalmente'
A bola rola às 14h (de Brasília)
Após eliminar o Cruz Azul por 2 a 1, o Flamengo entra em campo para enfrentar o Pyramids, do Egito, na semifinal da Copa Intercontinental. Depois da estreia do Rubro-Negro na Copa Intercontinental, muitos torcedores do Rubro-Negro pediram o jogador Everton Cebolinha como titular na semifinal. Filipe Luís resolveu ouvir o seu torcedor!
Escalação do Flamengo para enfrentar Pyramids: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Cebolinha.
Flamengo x Pyramids
O Flamengo encara o Pyramids, do Egito, neste sábado (13), pelo Mundial, às 14h (de Brasília). Em Doha, no Catar, a partida coloca em jogo a vaga na final e o troféu da Copa Challenger. O confronto será transmitido ao vivo nos seguintes veículos: TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada), CazéTV, Ge TV e Fifa+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no SporTV.
A bola vai rolar no estádio Ahmad bin Ali, no Catar, o mesmo onde o Rubro-Negro venceu o Cruz Azul. Se vencer o Pyramids, o Flamengo vai enfrentar o Paris Saint Germain na grande final.
Para acompanhar as principais notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
