NFL terá evento presencial no Brasil outra vez; saiba detalhes

Dessa vez não será uma partida oficial da NFL que chega ao Brasil para aquecer o coração dos torcedores, mas outro evento da Liga promete ampliar a experiência dos fãs de futebol americano. O NFL in Brasa acontecerá dos dias 7 a 9 de fevereiro na ARCA, localizada na Vila Leopoldina, em São Paulo.

Este ano o evento oferece aos participantes a chance de vivenciar o futebol americano com atividades imersivas como a estação de field goal, flag football, desafio quarterback e o circuito de running back, "replicando" exercícios e lances tradicionais do futebol americano.

O público poderá fazer uma imersão no universo da NFL (Divulgação/Effect Sport)

A programação conta com uma exposição de itens exclusivos dos 32 times da NFL e objetos icônicos de memorabília, além da distribuição de brindes. A NFL Shop também estará presente, trazendo uma variedade de produtos oficiais.

Outro destaque será a viewing party do Super Bowl, com a partida entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. A transmissão do jogo, diretamente de Nova Orleans, contará com o show do intervalo de Kendrick Lamar e narração exclusiva de Rômulo Mendonça, prometendo uma experiência imersiva aos fãs.

Além das atividades esportivas, o evento terá uma rica programação musical, com Marcelo D2 apresentando seu show “Nova Samba Tradicional” e outros DJs.

Os ingressos já estão disponíveis para compra no site oficial (nflinbrasa.com.br).