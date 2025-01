NFL: Eagles atropelam Commanders e voltam ao Super Bowl após dois anos

O Philadelphia Eagles venceu o Washignton Commanders por 55 a 23, neste domingo (26), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), pela Final de Conferência da NFC. Com autoridade, o time da casa conseguiu aproveitar os turnovers dos adversários para vencer e avançar rumo ao segundo Super Bowl da franquia.

Com o resultado, o Philadelphia Eagles estará no Super Bowl LIX, que será realizado no Caesars Superdome, em Nova Orleans, na Louisiana, no dia 9 de fevereiro. A franquia está de volta a grande final da NFL após dois anos, quando foram vice-campeões para o Kansas City Chiefs.

🏈 Como foi Philadelphia Eagles x Washington Commanders?

Na primeira campanha da partida, os Commanders fizeram uma campanha longa, com duas conversões de quarta descida, mas apenas ficaram com um field goal. Na vez dos Eagles, o ataque foi letal, com apenas duas jogadas. Saquon Barkley correu para 60 jardas e marcou o primeiro touchdown da partida, 7 a 3 para Philadelphia.

No retorno de Washignton ao campo, Zack Baun sofreu fumble, que foi recuperado pelos Eagles. Philly conseguiu capitalizar o turnover com mais um touchdown de Saquon Barkley. 14 a 3. Após o turnover, os Commanders conseguiram voltar ao jogo, após marcarem um field goal e touchdown, deixando o placar 14 a 12. Mas os Eagles rapidamente responderam, com touchdown terrestre do quarterback Jalen Hurts.

O Philadelphia Eagles venceu o Washignton Commanders por 55 a 23 (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP)

Quando os Commanders foram ter a posse novamente, Jeremy McNichols sofreu fumble e os Eagles recuperaram a bola no campo de ataque. Mais uma vez, Philadelphia aproveitou o erro do adversário e marcaram mais um touchdown na partida com Jalen Hurts passando para A.J. Brown. No final do primeiro tempo, Washington conseguiu um field goal para diminuir a desvantagem, 27 a 15.

Na volta do intervalo, os Eagles marcaram mais um touchdown, com Jalen Hurts correndo nove jardas. Porém, os Commanders reagiram, dessa vez Jayden Daniels correu dez jardas para marcar o TD. O time da capital americana foi para a conversão de dois pontos, que foi bem sucedida, após Daniels passar para Olamide Zaccheaus na endzone.

O Philadelphia Eagles venceu o Washignton Commanders por 55 a 23 (Foto: Mitchell Leff/Getty Images/AFP)

A defesa dos Commanders conseguiram forçar um punt dos Eagles, mas quando voltaram ao ataque, sofreram mais um fumble, o terceiro na partida. No campo de ataque, Philadelphia foi letal mais uma vez, e com a famosa jogada "Tush Push", Jalen Hurts marcou mais um touchdown terrestre, deixando o placar 41 a 23 para os Eagles.

Muito atrás no placar, os Commanders tiveram que ir para a quarta descida, mas sem sucesso e devolvendo a bola para os Eagles no campo de ataque. Para liquidar o jogo, Saquon Barkley marcou mais um touchdown. 48 a 23 para Philadelphia.

O Philadelphia Eagles venceu o Washignton Commanders por 55 a 23 (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP)

Com a partida já perdida, Jayden Daniels foi interceptado por Quinyon Mitchell, quando buscava Terry McLaurin na endzone. Após o turnover, os Eagles não tiraram o pé e marcaram mais um touchdown, com Will Shipley, deixando a partida 54 a 23. Com os reservas dois times em campo, o placar se manteve até o fim. Vitória do Philadelphia Eagles, campeão da NFC.

✅ O que vem por aí?

O Philadelphia Eagles está no Super Bowl LIX, no Caesars Superdome, em Nova Orleans, na Louisiana, no dia 9 de fevereiro. A equipe da Pensilvânia espera o vencedor da final da AFC, que será disputada entre Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, neste domingo (26), às 20h30.