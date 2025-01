Aos 41 anos, após ter anunciado sua aposentadoria oficial como jogador de futebol, Felipe Melo já sabe o que quer para o seu futuro. O ex-jogador revelou seu desejo de treinar times de futebol e mencionou que já está seguindo os passos preparatórios para assumir em breve esta função.

- Eu vou continuar no futebol, vou ser treinador. Já tenho todo o meu staff (comissão técnica) formado, nós temos reuniões periódicas. Já tenho a licença da AFA, que eu fiz enquanto estava jogando. No próximo mês vou começar na licença da CBF também. Recebi duas ofertas da Turquia para treinar, mas escolhi não pegar nenhum clube esse ano, não estou preparado ainda. Estou buscando mais sabedoria para quando chegar o momento, aí sim estar apto para encarar essa nova realidade -

Revelado pelo Flamengo, Felipe Melo passou por Grêmio, Mallorca-ESP, Racing-ESP, Almería-ESP, Fiorentina-ITA, Juventus-ITA e Internazionale-ITA. Por Cruzeiro, Palmeiras, Galatasaray e Fluminense, teve passagens vitoriosas, com conquistas de Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Turco. Com a camisa da Seleção Brasileira, venceu a Copa das Confederações de 2009.

Nos últimos anos da sua carreira, por Palmeiras e Fluminense, o Pitbull atuou como zagueiro. Com a camisa da Seleção Brasileira, venceu a Copa das Confederações de 2009 e integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Saída de Felipe Melo do Fluminense

"Felipe Melo não segue conosco como atleta do Fluminense. Nós identificamos que não fomos campeões em 2021, porque precisávamos de jogadores com perfil de título. Acerto e erro, mas tenho coerência nas coisas que eu falo. Felipe Melo e Fábio tinham esse DNA de campeão. Nós acertamos. Tenho muita gratidão por ele, por isso que comunicamos com muita transparência que como atleta não havia mais interesse no clube na permanência dele", disse Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, em dezembro.