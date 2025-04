Além de Cam Ward como primeira escolha, o Draft da NFL de 2025 ficou marcado por uma ausência surpresa na rodada desta quinta-feira (24). Cotado para estar no top-10, Shedeur Sanders passou "batido" entre os 32 primeiros escolhidos. O lugar do quarterback na liga de futebol americano pode estar "garantido", mas a entrada apenas na segunda rodada deve gerar uma diminuição significativa em seu contrato e salário inicial.

continua após a publicidade

➡️ Cam Ward, primeira escolha do Draft da NFL 2025, é selecionado pelo Tennessee Titans

A temporada impressionante do quarterback, com 37 touchdowns concluídos, o deixou entre os principais nomes a serem cotados para o Draft da NFL. Apesar disso, o nome de Shedeur Sanders não foi chamado na primeira rodada. Vale destacar também que, entre 32 jogadores selecionados, apenas dois eram da mesma posição do atleta: Cam Ward, primeiro colocado, foi escolhido pelo Tennessee Titans; e Jaxson Dart, pelo New York Giants.

Críticas durante NFL Combine

Antes mesmo de não ser escolhida, Sanders havia decidido não participar do evento presencialmente, escolhendo ficar de casa. A "falta de participação" do quarterback, aliás, não é uma surpresa nesta temporada, já que ele se recusou a participar dos treinamentos durante o NFL Combine em fevereiro. Inclusive, sua atitude gerou grande discussão na época, com críticas mistas.

continua após a publicidade

Shedeur Sanders ficou em destaque, recentemente, após um assistente técnico declarar que o jogador deu "a pior entrevista formal em que já participei na minha vida" durante o Combine. Além disso, os profissionais da liga o descreveram como "arrogante", "impetuoso" e "pouco profissional". As críticas não pararam apenas em suas atitudes, mas também nas habilidades físicas do jovem quarterback.

Shedeur Sanders se mantém confiante no Draft

Apesar do momento não parecer favorável, Shedeur Sanders não parece ter se abalado com a ausência na primeira rodada do Draft da NFL. Pelas redes sociais, um vídeo foi compartilhado por seu irmão em que o jogador destaca a surpresa e a confiança nas próximas escolhas que ainda virão.

continua após a publicidade

- Não esperávamos isso, é claro, mas eu sinto que conseguiremos. Tudo é possível, e eu não acho que as coisas acontecem sem motivo, então é apenas mais lenha na fogueira. Amanhã é o dia, seremos felizes de qualquer maneira - declarou.

A decisão dos times da primeira rodada pode, no fim, ajudar o quarterback ao longo prazo. Como analisou Leigh Steinberg, agente importante na NFL, o novo cenário do Drat que se desencadeia para Shedeur Sanders, apesar de inesperado, pode ser uma boa perspectiva para sua carreira.

- A natureza do draft é dar aos times com desempenho menos eficaz uma escolha mais alta. E, para a decepção momentânea de não ser escolhido tão alto, ir para uma organização de qualidade pode garantir anos e anos de produtividade para um quarterback. Portanto, a aptidão física é importante - cravou Steinberg.

Liderança na temporada

Em duas temporadas em Jackson State, onde o pai treinava, o jovem jogador alcançar a marca de 7.364 jardas (6,73 km) aéreas, além do total de 72 touchdowns, com passe ou correndo. Após a transferência para o Colorado, o desempenho de Sanders continuou impressionante, o que rendeu o Johnny Unitas Golden Arm Award. Ele comandou o time com 4.123 jardas (3,77 km) aéreas, 39 touchdowns, e um aproveitamento de 73% nos passes.

Entenda quanto o quarterback pode perder

O valor exato de pagamento dos calouros neste ano ainda não foi divulgado pela NFL. Apesar isso, é possível fazer uma comparação clara com a última temporada, já que a primeira escolha de cada dia teve uma mudança significativa em relação aos números do contrato e de salário. Escolhido pelo Chicago Bears, Caleb Williams foi o número 1 do Draft de 2024 e fechou um acordo de US$ 39,5 milhões ao longo de quatro anos, além do bônus de assinatura de US$ 25,5 milhões.

Por outro lado, a primeira escolha da segunda rodada não recebeu uma oferta tão grande. Keon Coleman foi selecionado pelo Buffalo Bills, que fechou com o jogador por US$ 10,1 milhões em quatro anos de contrato, com bônus de US$ 4,1 milhões. Este valor, se comparado com o de Williams, contém uma perda de mais de US$ 29 milhões em receita potencial.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte