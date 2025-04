Draft da NFL: entenda as regras e como funciona

O Draft da NFL, oficialmente chamado de "Annual Player Selection Meeting", é o principal processo de entrada de novos jogadores na liga de futebol americano. Realizado anualmente, o evento define o destino dos talentos universitários que desejam iniciar suas carreiras no futebol americano profissional. O sistema foi criado em 1936 com o objetivo de promover equilíbrio competitivo entre as equipes da liga, permitindo que as franquias com pior desempenho tenham prioridade na escolha dos melhores jogadores. O Lance! te conta tudo sobre o Draft da NFL.

A estrutura do Draft reflete esse princípio: a ordem de seleção é determinada com base na campanha da temporada anterior, com o time de pior desempenho recebendo a primeira escolha e o campeão do Super Bowl, a última. Em 2025, o Draft da NFL será realizado entre os dias 24 e 26 de abril, com as escolhas sendo distribuídas ao longo de sete rodadas, totalizando 259 seleções, incluindo as chamadas “compensatory picks”.

Cada rodada possui um limite de tempo para que as equipes façam suas escolhas: 10 minutos na primeira rodada, 7 minutos na segunda, 5 minutos da terceira à sexta e 4 minutos na sétima. Caso uma equipe ultrapasse esse tempo, ela ainda pode fazer sua escolha, mas outras equipes podem se antecipar, como aconteceu com o Minnesota Vikings em 2003, que perdeu a vez e viu dois times selecionarem antes de conseguir anunciar seu jogador.

Durante o Draft, as equipes também podem realizar trocas envolvendo jogadores ou futuras escolhas de Draft. Esses acordos estratégicos tornam o evento ainda mais dinâmico e imprevisível, exigindo decisões rápidas dos gerentes gerais e executivos das franquias. Além disso, existem as chamadas escolhas compensatórias, atribuídas pela NFL a equipes que perderam mais agentes livres do que contrataram na temporada anterior.

Regras de elegibilidade e critérios de seleção

Para ser elegível ao Draft, um jogador deve estar pelo menos três anos afastado da data de sua formatura no ensino médio. A maioria dos atletas vem do futebol universitário, mas a NFL também permite a inscrição de jogadores de outras ligas e até mesmo atletas que atuaram em outros esportes universitários.

A ordem de seleção segue critérios específicos:

Times que não se classificaram para os playoffs são ordenados em sequência inversa à sua campanha na temporada anterior.

Para equipes com o mesmo desempenho, são aplicados critérios de desempate como força de tabela, confrontos diretos e saldo de vitórias.

Times que participaram dos playoffs são ranqueados de acordo com a fase em que foram eliminados, com o campeão do Super Bowl fechando a primeira rodada.

A ordem se mantém nas rodadas seguintes, com exceção de times empatados, que rotacionam suas posições a cada rodada.

Compensações, punições e resolução JC-2A

Além das escolhas regulares, a NFL distribui até 32 escolhas compensatórias ao final das rodadas 3 a 7, com base na perda de jogadores em free agency. Há ainda seleções extras com base na resolução JC-2A, que premia franquias que desenvolvem profissionais de grupos minoritários que se tornam head coaches ou general managers em outras equipes. Essas escolhas também ocorrem no final da terceira rodada.

O comissário da NFL pode punir franquias com a perda de escolhas por infrações às regras da liga. Casos como o “Spygate” e “Deflategate” protagonizados pelos Patriots resultaram na perda de escolhas de primeira rodada. Em 2025, por exemplo, 49ers e Falcons já tiveram escolhas de quinta rodada confiscadas por questões administrativas e contatos irregulares com jogadores e agentes.

A evolução do Draft e o espetáculo moderno

O Draft começou como um evento discreto, realizado em hotéis e sem cobertura da mídia. Hoje, transformou-se em um grande espetáculo televisionado com milhões de espectadores e transmissão em várias plataformas. Desde 2015, o evento passou a ser itinerante. Em 2024, o Draft em Detroit bateu recorde de público com mais de 775 mil pessoas. Para 2025, a cidade de Green Bay (Wisconsin) será a sede oficial do evento.

As emissoras ESPN, ABC e NFL Network transmitem o Draft ao vivo, com análises em tempo real dos especialistas e ampla cobertura das escolhas. A estrutura do evento é dividida em três dias: a primeira rodada ocorre na noite de quinta-feira (prime time), as rodadas 2 e 3 na sexta-feira e as rodadas finais no sábado.

Quando acontece o Draft da NFL 2025?

A edição de 2025 do Draft da NFL será realizada em Green Bay, Wisconsin, entre os dias 24 e 26 de abril. O evento será transmitido ao vivo e dividido em três dias, com início sempre em horário nobre nos Estados Unidos e com cobertura completa para os fãs brasileiros.

Confira a programação completa com os horários já ajustados para o horário de Brasília:

1ª rodada: Quinta-feira, 24 de abril, a partir das 21h (horário de Brasília)

Quinta-feira, 24 de abril, a partir das 21h (horário de Brasília) 2ª e 3ª rodadas: Sexta-feira, 25 de abril, a partir das 20h (horário de Brasília)

Sexta-feira, 25 de abril, a partir das 20h (horário de Brasília) Rodadas 4 a 7: Sábado, 26 de abril, a partir das 13h (horário de Brasília)

Esses horários marcam a largada para uma das datas mais importantes do calendário da NFL, com torcedores ansiosos para descobrir os futuros talentos de suas franquias. Além da expectativa esportiva, o Draft também movimenta discussões sobre trocas, estratégias de longo prazo e projeções para a próxima temporada.

Conclusão: por que o Draft é tão importante?

O Draft é essencial não apenas pelo espetáculo e pela emoção que proporciona aos torcedores, mas também por ser um mecanismo que garante a renovação e a competitividade da liga. Uma boa escolha pode transformar o futuro de uma franquia; um erro pode custar anos de reconstrução.

Para os jogadores, o Draft é a porta de entrada na NFL e o início do sonho profissional. Para os times, é uma oportunidade de ouro para encontrar o próximo grande talento. E para os fãs, é um dos momentos mais aguardados da offseason.