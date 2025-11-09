Neymar volta a marcar? IA prevê o resultado de Flamengo x Santos
Equipes se enfrentam neste domingo (8)
Disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo conta com o apoio de sua torcida na partida decisiva contra o Santos, neste domingo (8), às 18h30 (de Brasília). De olho nisso, o Lance De olho nesta partida decisiva, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do 'X', cravar o resultado da partida.
A três pontos do líder Palmeiras, a equipe comandada por Filipe Luís quer reencontrar o caminho das vitórias. Por outro lado, conta com o retorno do craque Neymar e sonha com o resultado positivo para seguir lutando contra a queda neste Brasileirão.
Previsão da IA para Flamengo x Santos
O Flamengo perdeu apenas quatro partidas neste Campeonato Brasileiro, todas longe de seus domínios. No 1º turno, o Santos venceu a equipe rubro-negra, justamente com um gol do craque Neymar, já na reta final da partida.
Primeiro tempo
Segunda a ferramenta, o Flamengo vai aplicar uma pressão inicial na equipe do Santos, controlando a posse de bola e apostando em cruzamentos para o atacante Bruno Henrique. Aos 20 minutos, surge a primeira chance clara: Arrascaeta cobra falta com perfeição e encontra o eterno camisa 27, que cabeceia firme para o fundo da rede: Flamengo 1 a 0.
O Santos apostou nas escapadas em velocidade ao ataque, mas acabou parando na sólida defesa rubro-negra. A chance mais clara sai após bonita jogada de Barreal, que escapou com liberdade pela esquerda, mas acabou finalizando por cima do gol defendido por Rossi.
Segundo tempo
Precisando do resultado, o Peixe voltou melhor para a segunda etapa. Desta vez, o contra-ataque surtiu efeito: Mayke conseguiu tabelar com Guilherme, invadiu a área e cruzou rasteiro para Neymar, que só teve trabalho de tirar do goleiro e empatar o jogo no Maracanã: Santos 1 a 1.
No decorrer da partida, o técnico Filipe Luís recorre ao banco de reservas e promove a entrada de Saúl e Luiz Araújo, que deram mais fôlego à equipe. E foi com a participação direta dos dois jogadores que o Flamengo chegou ao gol da vitória. Após belíssimo lançamento do espanhol, o atacante tocou na saída do goleiro João Paulo e fechou o placar: Flamengo 2 a 1.
