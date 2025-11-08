Flamengo tem trunfo na história para passar o Palmeiras no Brasileirão

Cinco anos depois de uma das viradas mais marcantes do Brasileirão, o Flamengo volta a se ver diante de um desafio familiar. A sete rodadas do fim, o time comandado por Filipe Luís precisa reduzir uma diferença de quatro pontos para o Palmeiras – cenário que remete à campanha de 2020, quando o Rubro-Negro ultrapassou o Internacional e conquistou o título.

Naquele ano, o Flamengo chegou à 32ª rodada com 58 pontos, contra 62 dos colorados. A reação veio na sequência: foram cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota, na última partida, diante do São Paulo. A arrancada, com 81% de aproveitamento, garantiu a taça.

O contexto, porém, é mais desafiador em 2025. O Palmeiras apresenta um desempenho superior ao do Inter de 2020. O time de Abel Ferreira soma mais de 73% de aproveitamento, enquanto os gaúchos, naquela temporada, tinham pouco mais de 64%. Na reta final, o Inter ainda despencou, somando apenas 11 dos últimos 21 pontos em disputa.

Em 2020, o Flamengo ultrapassou o Internacional graças a uma vitória por 2 a 1 no Maracanã, na penúltima rodada. Em 2025, esse tipo de confronto direto não ocorrerá. Os dois jogos contra o Palmeiras já aconteceram, ambos vencidos pelo Rubro-Negro. Agora, a perseguição depende de tropeços do rival.

Para manter vivo o sonho do título, o Flamengo precisa de uma sequência próxima à perfeição. O time soma três pontos a menos que o líder, mas tem desvantagem no número de vitórias, principal critério de desempate.

O próximo compromisso será neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), contra o Santos, no Maracanã. O Palmeiras entra em campo mais tarde, às 20h30, contra o Mirassol.

Jogos do Flamengo até o fim do Brasileirão