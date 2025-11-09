Sérgio Maurício faz balanço sobre Fórmula 1 na Band: 'Subimos o sarrafo'
Narrador exaltou o trabalho da emissora nos últimos cinco anos
A Band exibe neste domingo (9), o GP do Brasil de Fórmula 1, direto do Autódromo de Interlagos. A emissora paulista se despede das transmissões da categoria ao fim do ano, após cinco temporadas exclusivas com o torneio. Narrador do canal, Sergio Mauricio fez um balanço sobre o período e afirmou que a Band "subiu o sarrafo" da cobertura da competição.
- O balanço que posso fazer é um balanço absolutamente positivo, nós trouxemos a Fórmula 1 para outro patamar, subimos o sarrafo. A equipe trabalhou muito, a Band nos deu toda liberdade, e mais do que isso, nos deu tempo suficiente para trazer os corações apaixonados dos torcedores brasileiros. Nós temos dois títulos do Emerson, três do Piquet e três do Senna - começou Sergio Mauricio, em entrevista ao Lance!.
- Nós temos um legado na Fórmula 1 que estava meio adormecido. Acho que a Band nos deu essa oportunidade de trazemos de novo essa paixão, de conquistar um público novo, que foi muito importante. Eu só posso agradecer a Band e dizer que a gente colocou a Fórmula 1 exatamente no lugar onde deveria estar, no Olimpo, um dos principais eventos esportivos do mundo - completou o narrador.
Além de Sergio Mauricio, a Band também contou nos últimos anos com nomes importantes nas transmissões da Fórmula 1, como Luciano Burti, Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Mariana Becker. A partir do ano que vem, a categoria terá transmissão da Rede Globo, que comprou os direitos de transmissão da competição junto à Liberty Media.
