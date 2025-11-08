Torcedores do São Paulo elegem culpado em derrota para o Bragantino: 'Sempre ele'
Equipes se enfrentaram pela 33ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo perdeu para o RB Bragantino por 1 a 0, neste sábado (8), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, os torcedores do clube paulista apontaram o lateral Enzo Díaz como o principal responsável pelo resultado decepcionante.
São Paulo perde para o Bragantino no Brasileirão e vê Libertadores ficar mais distante
Futebol Nacional
Lewis Hamilton usa capacete em homenagem ao Brasil no GP de São Paulo. Veja!
Mais Esportes
São Paulo terá desfalques importantes contra o Bragantino; veja provável escalação
São Paulo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O jogador foi responsável por realizar um pênalti, que garantiu a vitória do Bragantino no confronto. O lance aconteceu no segundo tempo, aos 27 minutos, quando Enzo Díaz derrubou o atacante Lucas Barbosa dentro da área.
Nas redes sociais, torcedores do São Paulo não perdoaram o lance do titular. A falta do atleta foi considerada infantil diante do cenário da partida. Além disso, parte da torcida também chamou atenção para a recorrência de pênaltis marcados pelo lateral. Veja abaixo a repercussão:
Como foi São Paulo x RB Bragantino?
Com várias baixas importantes na equipe, o técnico Hernán Crespo precisou se reiventar para escalar uma equipe forte e competitiva para o duelo. Apesar de mandar a campo três zagueiros, também escalou três jogodores ofensivos para tentar surpreender o Massa Bruta.
A primeira chance do jogo, aos 10 minutos, no entanto, saiu dos pés do Bragantino. Sant'Anna arrancou para o meio e finalizou de fora da área. A bola passou perto da trave esquerda e assustou o goleiro Rafael. Aos 15, Ferreirinha cobrou escanteio e obrigou Cleiton a se esticar todo para evitar o gol olímpico. No lance seguinte, Luciano arriscou e mandou para fora. Assim, o São Paulo ia, aos poucos, se encaixando na partida.
O jogo até então era faltoso e truncado e as equipes não era eficientes para desenvolver jogadas de efeito, até que aos 21, Lucas Moura recebeu com liberdade na entrada da área, dominou a bateu forte para tirar tinta da trave de Cleiton. O goleiro do Massa Bruta, aliás, se mostrava atento ao jogo. Aos 27, Lucas e Luciano tabelaram pelo meio, e o camisa 10 encontrou Bobadilla, que arriscou da entrada da área. Cleiton, mais uma vez, salvou o Massa Bruta.
Aos 44, na última boa chance no primeiro tempo, Luciano cobrou falta da entrada da área, mas mandou a bola no meio da barreira e ninguém conseguiu completar a jogada. Assim, os times foram para o intervalo empatados.
A única mudança no intervalo foi a entrada de Tapia na vaga de Lucas Moura. Aos 8, Vanderlan cruzou para o meio da área e encontrou Gustavinho, que desviou de cabeça e tentou achar Lucas Barbosa, que chegou atrasado e não conseguiu finalizar.
Aos 26, Jhon Jhon cruzou para a pequena área na direção de Lucas Barbosa, que foi derrubado por Enzo Díaz. A arbitragem assinalou impedimento, que o próprio Jhon Jhon cobrou, no minuto seguinte, e acertou o canto esquerdo de Rafael para abrir o marcador na Vila Belmiro.
Após isso, o São Paulo até tentava encaixar alguma boa jogada de ataque, mas não era efetivo no último passe. Do lado de fora do gramado, os são-paulinos entoavam xingamentos direcionados ao presidente do Tricolor, Júlio Casares.
Aos 40, quase o gol de empate. Ferreira ajeitou a bola para Luciano, que pegou de primeira e mandou a bola passar raspando a trave direita de Cleiton. Mas não deu mais tempo: o RB Bragantino bateu o São Paulo por 1 a 0.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias