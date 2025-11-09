IA prevê final emocionante no GP de Interlagos e má notícia para Bortoleto
Etapa da Fórmula 1 no Brasil acontece neste domingo (9), às 14h, em São Paulo
O GP de Interlagos acontece neste domingo (9), às 14h (de Brasília), em São Paulo. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular a corrido brasileira da Fórmula 1. A inteligência artificial previu reviravoltas e uma má notícia para o brasileiro Gabriel Bortoleto.
De acordo com a simulação, o vencedor do GP de 2025 será o britânico Lando Norris, da McLaren. Ele largará em primeiro e irá conseguir manter a ponta do grid durante toda a corrida. Por outro lado, Gabriel Bortoleto não conseguiu terminar a corrida.
Na previsão, a IA apontou para uma batida do brasileiro com o francês Ocon, da Haas. O choque gerou o abandono de Bortoleto e o uso do Safety Car.
O maior destaque da simulação foi o holandês Max Verstappen. Após largar na 16ª colocação, o piloto da RBR terminou no segundo lugar. Veja a simulação completa abaixo:
Simulação da corrida pela Inteligência Artificial
Grande Prêmio de São Paulo 2025
Largada
- Norris larga bem e mantém a ponta.
- Antonelli patina um pouco e é ultrapassado por Leclerc e Piastri.
- Hadjar surpreende e emparelha com Antonelli, brigando por P4.
- Verstappen (P16) faz uma largada monstruosa — ganha 5 posições na primeira volta!
- Hamilton toca em Albon na Curva do Lago — ambos seguem, mas com danos leves.
Top 10 após a volta 1:
- Norris
- Leclerc
- Piastri
- Antonelli
- Hadjar
- Russell
- Lawson
- Gasly
- Verstappen
- Bearman
Voltas 10–25
- Norris abre 2 segundos para Leclerc, mas Piastri pressiona o monegasco.
- Antonelli começa a perder ritmo; Russell o ultrapassa.
- Verstappen, em ritmo furioso, passa Gasly, Lawson e Hadjar — já é P5.
- Safety Car na volta 22: Bortoleto abandona após toque com Ocon.
Top 10 após Safety Car (volta 25):
- Norris
- Piastri
- Leclerc
- Verstappen
- Russell
- Antonelli
- Hamilton
- Hadjar
- Gasly
- Lawson
Voltas 26–50
- Verstappen ultrapassa Leclerc e depois Piastri, partindo para cima de Norris.
- Antonelli segura Hamilton bravamente — bela disputa entre gerações.
- Hadjar mantém bom ritmo e resiste a Gasly.
- Safety Car Virtual na volta 44 após Stroll abandonar com problema no motor.
- Norris e Verstappen aproveitam para fazer suas segundas paradas.
Voltas 51–70 – O Clímax
- Norris e Verstappen voltam praticamente juntos!
- Na volta 60, Verstappen tenta por fora no Bico de Pato, mas Norris defende no limite.
- Antonelli, em P5, segura Hamilton e Leclerc, conquistando respeito total.
- Hadjar cai para P9, mas ainda nos pontos.
- Colapinto e Bearman duelam pelas últimas posições.
Volta final (71)
- Na Reta Oposta, Verstappen tenta o ataque com DRS, mas Norris segura firme!
- A McLaren vence em Interlagos!
Resultado Final – GP de São Paulo 2025
|1
|L. Norris
|McLaren
|1:33:47.219
2
M. Verstappen
Red Bull
+1.4s
3
O. Piastri
McLaren
+5.8s
4
C. Leclerc
Ferrari
+9.7s
5
A. Antonelli
Mercedes
+12.0s
6
G. Russell
Mercedes
+15.5s
7
L. Hamilton
Ferrari
+18.9s
8
I. Hadjar
Racing Bulls
+22.1s
9
P. Gasly
Alpine
+27.4s
10
L. Lawson
Racing Bulls
+30.0s
11
Bearman
Haas
+34.2s
12
Sainz
Williams
+36.7s
13
Alonso
Aston Martin
+38.0s
14
Albon
Williams
+39.4s
15
Tsunoda
Red Bull
+41.0s
16
Colapinto
Alpine
+45.2s
17
Hülkenberg
Sauber
+49.8s
18
Ocon
Haas
+1 volta
—
Stroll
Aston Martin
Abandono
—
Bortoleto
Sauber
Abandono
