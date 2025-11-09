menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

IA prevê final emocionante no GP de Interlagos e má notícia para Bortoleto

Etapa da Fórmula 1 no Brasil acontece neste domingo (9), às 14h, em São Paulo

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
05:40
Autódromo de Interlagos visto do alto (Foto: Acervo Lance!)
imagem cameraAutódromo de Interlagos visto do alto (Foto: Acervo Lance!)
O GP de Interlagos acontece neste domingo (9), às 14h (de Brasília), em São Paulo. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular a corrido brasileira da Fórmula 1. A inteligência artificial previu reviravoltas e uma má notícia para o brasileiro Gabriel Bortoleto.

De acordo com a simulação, o vencedor do GP de 2025 será o britânico Lando Norris, da McLaren. Ele largará em primeiro e irá conseguir manter a ponta do grid durante toda a corrida. Por outro lado, Gabriel Bortoleto não conseguiu terminar a corrida.

Na previsão, a IA apontou para uma batida do brasileiro com o francês Ocon, da Haas. O choque gerou o abandono de Bortoleto e o uso do Safety Car.

O maior destaque da simulação foi o holandês Max Verstappen. Após largar na 16ª colocação, o piloto da RBR terminou no segundo lugar. Veja a simulação completa abaixo:

Simulação da corrida pela Inteligência Artificial

Grande Prêmio de São Paulo 2025

Largada

  1. Norris larga bem e mantém a ponta.
  2. Antonelli patina um pouco e é ultrapassado por Leclerc e Piastri.
  3. Hadjar surpreende e emparelha com Antonelli, brigando por P4.
  4. Verstappen (P16) faz uma largada monstruosa — ganha 5 posições na primeira volta!
  5. Hamilton toca em Albon na Curva do Lago — ambos seguem, mas com danos leves.

Top 10 após a volta 1:

    1.
  1. Norris
    2. 2.
  2. Leclerc
    3. 3.
  3. Piastri
    4. 4.
  4. Antonelli
    5. 5.
  5. Hadjar
    6. 6.
  6. Russell
    7. 7.
  7. Lawson
    8. 8.
  8. Gasly
    9. 9.
  9. Verstappen
    10. 10.
  10. Bearman

Voltas 10–25

  1. Norris abre 2 segundos para Leclerc, mas Piastri pressiona o monegasco.
  2. Antonelli começa a perder ritmo; Russell o ultrapassa.
  3. Verstappen, em ritmo furioso, passa Gasly, Lawson e Hadjar — já é P5.
  4. Safety Car na volta 22: Bortoleto abandona após toque com Ocon.
Gabriel Bortoleto, da Sauber, em GP dos Estados Unidos na F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Inteligência artificial previu abandono de Gabriel Bortoleto em Interlagos (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Top 10 após Safety Car (volta 25):

    1.
  1. Norris
    2. 2.
  2. Piastri
    3. 3.
  3. Leclerc
    4. 4.
  4. Verstappen
    5. 5.
  5. Russell
    6. 6.
  6. Antonelli
    7. 7.
  7. Hamilton
    8. 8.
  8. Hadjar
    9. 9.
  9. Gasly
    10. 10.
  10. Lawson

Voltas 26–50

  1. Verstappen ultrapassa Leclerc e depois Piastri, partindo para cima de Norris.
  2. Antonelli segura Hamilton bravamente — bela disputa entre gerações.
  3. Hadjar mantém bom ritmo e resiste a Gasly.
  4. Safety Car Virtual na volta 44 após Stroll abandonar com problema no motor.
  5. Norris e Verstappen aproveitam para fazer suas segundas paradas.

Voltas 51–70 – O Clímax

  1. Norris e Verstappen voltam praticamente juntos!
  2. Na volta 60, Verstappen tenta por fora no Bico de Pato, mas Norris defende no limite.
  3. Antonelli, em P5, segura Hamilton e Leclerc, conquistando respeito total.
  4. Hadjar cai para P9, mas ainda nos pontos.
  5. Colapinto e Bearman duelam pelas últimas posições.

Volta final (71)

  • Na Reta Oposta, Verstappen tenta o ataque com DRS, mas Norris segura firme!
  • A McLaren vence em Interlagos!

Resultado Final – GP de São Paulo 2025

1L. NorrisMcLaren1:33:47.219

2

M. Verstappen

Red Bull

+1.4s

3

O. Piastri

McLaren

+5.8s

4

C. Leclerc

Ferrari

+9.7s

5

A. Antonelli

Mercedes

+12.0s

6

G. Russell

Mercedes

+15.5s

7

L. Hamilton

Ferrari

+18.9s

8

I. Hadjar

Racing Bulls

+22.1s

9

P. Gasly

Alpine

+27.4s

10

L. Lawson

Racing Bulls

+30.0s

11

Bearman

Haas

+34.2s

12

Sainz

Williams

+36.7s

13

Alonso

Aston Martin

+38.0s

14

Albon

Williams

+39.4s

15

Tsunoda

Red Bull

+41.0s

16

Colapinto

Alpine

+45.2s

17

Hülkenberg

Sauber

+49.8s

18

Ocon

Haas

+1 volta

Stroll

Aston Martin

Abandono

Bortoleto

Sauber

Abandono

