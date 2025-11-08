Vitor Roque, atacante do Palmeiras, vive um momento iluminado na sua carreira. Nesta quinta-feira (6), um dia depois de ser convocado para a Seleção Brasileira, o jogador marcou dois gols na vitória do Verdão em cima do Santos.

Depois de um começo difícil, Vitor Roque se estabeleceu como um dos principais jogadores do Palmeiras e do Brasil. O atacante foi fundamental na chegada do Verdão na final da Libertadores e na liderança momentânea do Campeonato Brasileiro.

No Barcelona, porém, o "Tigrinho" não conseguiu repetir o mesmo sucesso que teve em território brasileiro. Em função disso, muitos torcedores do Barcelona se chocaram com a fase de Vitor Roque no Palmeiras. Veja os comentários abaixo:

Vitor Roque comemora gol pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Veja a reação de torcedores do Barcelona com momento de Vitor Roque no Palmeiras

Tradução sobre o atacante do Palmeiras: Vitor Roque, isso foi fantástico, caramba! Como alguns torcedores do Barcelona e o Xavi concluíram que esse cara não era bom o suficiente para jogar por nós?????

Tradução sobre o atacante do Palmeiras: Como o futebol é lindo. Há alguns meses, Vitor Roque havia perdido toda a confiança após sua passagem pelo futebol espanhol, atuando pelo FC Barcelona e pelo Real Betis. Muitos o consideravam superestimado quando ele tinha apenas 19 anos. Agora, meses depois, ele é titular indiscutível do Palmeiras, tendo marcado dois gols ontem para garantir a vantagem no Brasileirão, e também chegou à final da Copa Libertadores. Vitor Roque passou de subestimado a melhor atacante da América do Sul. A redenção do Tigrinho.

Tradução: Com os dois gols de hoje, Vitor Roque chegou a 19 gols e 6 assistências pelo Palmeiras em 38 jogos. Ele é, sem dúvida, um jogador de alto nível que o Barcelona deixou escapar.

Atacante renasceu no Verdão

Vitor Roque, do Palmeiras foi o destaque absoluto da vitóriasobre o Santos por 2 a 0, que garantiu folga à equipe na liderança do Campeonato Brasileiro. Dos pés do camisa 9 saíram ambos os gols do confronto, o segundo deles em um toque sutil que encobriu o goleiro Brazão.

Em sua primeira aparição desde a convocação de Carlo Ancelotti, o atacante mostrou por que recebeu nova oportunidade de defender a Seleção Brasileira e chega com moral para os amistosos da Data Fifa, período em que a comissão técnica deve testar novas opções no ataque.

Maior contratação da história do Palmeiras, Vitor Roque precisou de 900 minutos e mais de dez partidas para marcar seu primeiro gol desde o retorno ao futebol brasileiro. Mesmo oscilando, foi bancado por Abel Ferreira e seguiu entre os titulares. A virada de chave em seu rendimento aconteceu com a formação da dupla de ataque com Flaco López no segundo semestre.