Fora de Campo

Vidente prevê jogo difícil e crava resultado de Flamengo x Santos

Equipes se enfrentam pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/11/2025
17:38
Santos e Flamengo durante confronto do primeiro turno do Brasileirão de 2025 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Santos e Flamengo durante confronto do primeiro turno do Brasileirão de 2025 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Flamengo e Santos entram em campo, neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu um empate.

De acordo com a previsão, a equipe de Filipe Luís irá ter o domínio do jogo e das oportunidades dentro de campo. Contudo, o Rubro-Negro precisará ter o alinhamento de determinadas virtudes com a precisão. Ou seja, existe a possibilidade do time carioca acumular chances desperdiçadas.

Certo cenário pode ser crucial para uma reviravolta contra o Flamengo. O vidente destacou que o Santos deve vim à campo com uma boa estratégia, e assim, pode dificultar a vida do adversário. É um cenário aberto para uma zebra.

Luiz Filho apontou para um jogo aberto, com o oportunidades para os dois clubes. Para ele, existe grandes possibilidades da partida terminar empatada. Mesmo assim, se o confronto tiver que ter um vencedor, deverá ser o Flamengo.

Flamengo x Santos

O confronto entre as equipes acontece em um momento crucial da temporada. De um lado, o Flamengo busca conquistar o título do Brasileirão. Atualmente, a equipe de Filipe Luís está a três pontos atrás do líder Palmeiras.

Do outro lado, o Santos tenta se livrar da zona de rebaixamento. Após perder para a equipe de Abel Ferreira, na última quinta-feira (6), no Allianz Parque, e assim, ficou entre os quatro clubes que serão rebaixados ao fim da temporada. A distância para o Vitória, primeiro clube fora da zona, é de apenas um ponto.

Santos e Flamengo em confronto pelo primeiro turno do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Santos e Flamengo em confronto pelo primeiro turno do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

