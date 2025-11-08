Flamengo anuncia renovação contratual de Arrascaeta

O Flamengo anunciou neste sábado (8) a renovação do contrato de Giorgian de Arrascaeta. O camisa 10 assinou novo vínculo com o clube, válido até dezembro de 2028. O acordo prevê, ainda, a extensão automática por mais uma temporada, mediante cumprimento de metas estabelecidas entre as partes.

O uruguaio terá significativa valorização salarial a partir de janeiro, quando passa a valer o contrato, e receberá luvas pela assinatura. Além disso, o contrato terá multa rescisória de cerca de 35 milhões de euros (R$ 216 milhões).

No Rubro-Negro desde janeiro de 2019, Arrascaeta disputou 348 partidas oficiais, com 95 gols e 104 assistências, sendo o estrangeiro com mais gols na história do clube. Ao lado de Bruno Henrique, o uruguaio é o maior vencedor da história do Mais querido, com 15 títulos.

No período, Flamengo e Arrascaeta conquistaram juntos duas Libertadores (2019 e 2022), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), uma Recopa Sul-Americana (2020) e cinco Campeonatos Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025).

— É uma das notícias mais felizes da minha carreira. Sempre quis ficar no Flamengo e continuar escrevendo essa história. Tenho muita gratidão à Nação, que sempre me apoiou, e quero seguir retribuindo dentro de campo. O foco agora é na reta final da temporada, mas o Flamengo sempre foi minha prioridade — afirmou o uruguaio após a assinatura do novo contrato.

O camisa 10 também comentou o feito de se tornar o maior artilheiro estrangeiro da história rubro-negra.

— Estamos escrevendo uma história muito bonita. Meu pensamento é sempre dar o máximo, para quando chegar o momento de encerrar a carreira, poder olhar para trás e ver tudo o que conquistamos juntos — disse Arrascaeta.

O diretor-executivo de futebol do clube, José Boto, destacou o papel do jogador no planejamento do Flamengo.

— É uma felicidade muito grande para a Nação e para o Arrascaeta. Foi um processo importante e tranquilo, principalmente pela vontade dele em permanecer. Essa vontade foi decisiva. Ídolos estão cada vez mais raros no futebol mundial, e a renovação do Arrascaeta representa muito para o Flamengo. É um casamento perfeito — afirmou o dirigente.

