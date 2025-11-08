Neymar chega ao Rio de Janeiro para duelo do Santos diante do Flamengo

O atacante do Santos, Neymar, chegou ao Rio de Janeiro neste sábado (8) para a disputa do duelo contra o Flamengo.

A partida será neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto marca o retorno do atacante do Peixe aos gramados, já que ele foi poupado na última rodada do campeonato. Na ocasião, o Alvinegro Praiano foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque.

continua após a publicidade

O jogador já havia declarado não gostar de atuar em gramado sintético. Por precaução, o departamento médico do clube vetou sua participação naquela partida, para evitar o risco de uma nova lesão, já que ele havia se recuperado recentemente de um problema muscular na coxa direita que o deixou fora de combate por 48 dias.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar posta foto da vista da concentração do Santos no Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Neymar voltou a ser relacionado para o duelo contra o Rubro-Negro pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. O argentino comentou sobre a ausência do jogador na partida contra o Alviverde, na última quinta-feira (6), durante a coletiva de imprensa.

continua após a publicidade

— Quanto ao Neymar, sabíamos da situação por causa da lesão. Temos outros jogos pela frente, e isso já estava decidido. O jogador precisa estar convencido para atuar nessas condições (gramado sintético). Contamos com ele daqui para frente; vai nos ajudar. Confio nele como em cada um do nosso elenco - afirmou o treinador argentino.

O Peixe entrou na zona de rebaixamento na última rodada e agora ocupa a 17ª colocação na tabela, com 33 pontos — um a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z-4.

continua após a publicidade

Foco na recuperação:

O elenco do Santos chegou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7). Após o clássico, a equipe permaneceu concentrada na capital paulista antes da viagem. Neymar, por sua vez, esteve presente em um dos camarotes do Allianz Parque para acompanhar o duelo.

O atacante treinou normalmente ao longo da semana, e o Santos entendeu que ele precisava utilizar as dependências do CT Rei Pelé para se recuperar fisicamente antes da partida contra o Mengão. Por isso, já estava prevista a reapresentação do jogador apenas neste sábado (8).