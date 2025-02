Neymar revela plano para o Santos no Paulista: ‘vim para ganhar’

Prestes a jogar a partida das quartas de final do Campeonato Paulista, Neymar voltou a falar sobre o momento do Santos na competição e deixou claro seu desejo de ver o clube em alta novamente. O craque demonstrou sua confiança no time e a vontade de conquistar títulos com a equipe.

— Os planos para o Santos é ser campeão, né? Já! Agora, já! Vim para isso. Vim para ganhar — afirmou Neymar em entrevista ao 'Podpah', mostrando sua ambição em ver o Peixe brigando pelo topo.

O jogador destacou que a equipe está evoluindo e que os reforços chegaram para fortalecer ainda mais o elenco.

— Estamos bem. Nosso time tá melhorando cada vez mais com os jogos, muitos reforços chegaram para ajudar o time. Então, né, o objetivo de todo time hoje é ser campeão, e o nosso não é diferente — comentou.

O jogador vem de uma grande partida contra a Inter de Limeira, quando marcou um gol olímpico e deu duas assistências para Tiquinho Soares marcar, participando assim dos três gols do Santos na vitória sobre o time do interior, pela última rodada da fase de classificação do Paulistão, fora de casa.

Além disso, Neymar revelou que tem dado suas opiniões sobre contratações e tentado influenciar na montagem do elenco.

— Eu tô dando meus pitacos. Tentei puxar alguma coisa — disse ele, sem esconder sua proximidade com o clube.

O Santos volta a campo no próximo domingo (2), quando recebe o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, às 20h45 (de Brasília), pelas quartas de final do Paulistão. Quem ganhar avança para a semifinal da competição.

