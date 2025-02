Neymar pede proteção dos árbitros, mas reconhece ser ‘folgado’ em campo

Neymar sempre foi um jogador diferenciado, capaz de desequilibrar uma partida com sua habilidade, dribles e jogadas imprevisíveis. No entanto, esse estilo ousado tem um preço: ele é constantemente alvo de faltas duras e, muitas vezes, maldosas. O próprio atacante reconhece esse cenário e, em suas recentes declarações, pediu mais proteção por parte da arbitragem para os jogadores mais técnicos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

— Eu acho que a conversa interna para você proteger os melhores jogadores, eu acho que tem que existir. Eu acho que tem que existir, porque tem jogadores que entram na maldade às vezes, sabe? Então, você tem que controlar — falou o camisa 10 do Santos em entrevista ao “Podpah”.

Neymar acredita que deveria haver um critério mais rígido para punir entradas maldosas. Ele argumenta que, se um jogador machucar gravemente um adversário e ficar comprovado que a entrada foi maldosa, a punição deveria ser proporcional ao tempo que o lesionado ficar fora dos gramados.

continua após a publicidade

— O cara vai ser expulso, vai ficar um, dois jogos fora, e o outro vai ficar um ano parado. Para mim, tinha que ser igual. O cara vai ficar um ano parado? Então, tu vai ficar um ano parado também — sugeriu.

Ainda assim, o atacante admite que sua personalidade em campo pode contribuir para essa perseguição. Ele não esconde que gosta de provocar dentro das quatro linhas, especialmente quando é alvo de pancadas ou provocações verbais.

continua após a publicidade

— Eu não sei bater, não sei dar uma chegada. Se eu der uma chegada, eu vou ser expulso. Então, o que eu posso fazer? Tu vai me bater? Então, toma uma caneta. Toma um chapéu — afirmou, deixando claro que sua resposta às faltas é a irreverência.

Esse comportamento, no entanto, pode ser um dos fatores que fazem com que Neymar seja um dos jogadores mais perseguidos dentro de campo. Para ele, os adversários reagem mais a seu estilo do que ao de outros craques, como Messi e Cristiano Ronaldo.

➡️ Com participação de Neymar, jogadores do Santos realizam confraternização

— Eu acho que os jogadores se irritam mais comigo do que com o Messi e com o Cristiano — analisou.

Apesar das pancadas e do risco de lesões, Neymar não pretende mudar seu jeito de jogar.

— Eu sempre coloquei na minha cabeça que nunca vou ser um cara normal, que vou fazer o simples. Meu jogo é para frente. Não me pede para tocar a bola para trás, não. Se quiser colocar para tocar para trás, põe outro no meu lugar — declarou.