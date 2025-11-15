Neymar Pai fala de filho na Copa do Mundo: 'Só precisamos para sete jogos'

Em evento corporativo, o pai de Neymar comentou a lesão do filho e a expectativa para a Copa do Mundo de 2026, competição na qual se debate a condição de participação do craque. Para o empresário e pai do jogador, "o pior já passou" e o atacante estará apto para o torneio. Além disso, queixou-se de comentários, em sua visão, infundados, mas afirmou que ambos "vivem e ganham dinheiro com a atenção".

— A lesão do Neymar foi jogando pela Seleção Brasileira, ele é um jogador comprometido pela Seleção Brasileira. Nós, como brasileiros, sabemos que precisamos do Neymar apto e saudável para ele chegar [na Copa], mas precisamos de tempo para isso. A pior situação já passou. Não precisamos dele para um campeonato longo, precisamos do Neymar para sete jogos. A Copa do Mundo é muito curta, estamos falando de um Mundial que vai ser em junho do ano que vem para sete jogos. O Neymar conseguiu fazer nove jogos pelo Santos consecutivos, vamos conseguir chegar lá com ele saudável, com ele apto — disse.

😫 Lesão de Neymar e críticas

Sobre a lesão sofrida pelo jogador do Santos, o empresário comentou comparações que ouviu com a sofrida por Ronaldo Fenômeno, em 2000:

— O Neymar teve uma lesão gravíssima. Eu vi compararem a lesão do Ronaldo com a do Neymar. A do Ronaldo foi patelar, então foi só a patela dele – que é uma lesão grave –, mas foi patelar. A do Neymar foi uma gravíssima de LCA [ligamento cruzado anterior], onde romperam todos os ligamentos, inclusive menisco. Tem muita gente falando daquilo que não sabe — desabafou o pai de Neymar no evento "Poder do Networking".

Em relação às críticas, o pai reclamou de alguns comentários, mas não reclamou das consequências sentidas:

— Neymar pauta caracteres. A gente vive da atenção, eu ganho dinheiro por atenção. o Neymar não é só um produto dentro de campo, não. Ganhamos dinheiro com isso — finalizou.