Após 12 anos, Neymar volta a enfrentar o Palmeiras pelo Santos

O atacante Neymar vai disputar apenas o segundo clássico com a camisa do Santos nesta temporada. O craque sofreu três lesões na coxa desde o retorno à Baixada Santista, no dia 31 de janeiro, e, até aqui, atuou em apenas um jogo contra rivais diretos: diante do Corinthians, na primeira fase do Campeonato Paulista.

O ídolo santista deve ser novamente titular na equipe de Juan Pablo Vojvoda. O Peixe recebe o Palmeiras neste sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Praiano precisa vencer o Alviverde para deixar a zona do rebaixamento. O Santos é o 17º colocado, com 33 pontos, e soma apenas 34% de aproveitamento, com oito vitórias, nove empates e 15 derrotas em 32 jogos.

Neymar jogou pela última vez contra o Palmeiras no Paulistão de 2013.

O reencontro:

O último duelo de Neymar contra o Palmeiras foi pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 2013. Na ocasião, os dois times empataram por 1 a 1, na Vila Belmiro. O gol do Peixe foi marcado por Cícero ainda no primeiro tempo, enquanto Kleber descontou de cabeça para o Alviverde.

O destaque da partida foi o goleiro Rafael, que defendeu duas cobranças de pênaltis e levou o Santos à semifinal do estadual, contra o Mogi Mirim. O Peixe buscava o tetracampeonato, mas acabou sendo impedido pelo Corinthians.

Doze anos depois, o Menino da Vila volta a enfrentar o Palmeiras pela 13ª vez na carreira. No início desta temporada, o Verdão venceu o Peixe por 2 a 1, de virada, na primeira fase do estadual, também na Vila Belmiro, uma semana antes do anúncio oficial do retorno do camisa 10.

No último dia 6 de novembro, o Santos enfrentou o time de Abel Ferreira pela 32ª rodada do Brasileirão e perdeu por 2 a 0, no Allianz Parque. Neymar foi poupado por causa do gramado sintético e acompanhou o jogo em um dos camarotes.

Com contrato até o fim deste ano, ele deve ser titular no duelo contra o Verdão, em uma partida decisiva para dar fôlego ao Santos na tabela.

Neymar x Palmeiras:

12 jogos (12 titular)

4V - 3E - 5D

7 gols

4 assistências

87 minutos para participar de gol