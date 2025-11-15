René Simões relembra polêmica com Neymar e dá dica a Endrick: 'Aceite'

Neymar e Endrick são dois jogadores badalados da atual geração do futebol brasileiro, mas podem ficar de fora da próxima Copa do Mundo. Ao Lance!, o técnico René Simões falou sobre uma polêmica antiga com o atual camisa 10 do Santos e deu uma dica ao atacante do Real Madrid.

Há 15 anos, René era o comandante do Atlético-GO, e na época, Neymar iniciava a carreira como profissional pelo Santos. Em meio a um confronto, entre as equipes, os dois protagonizaram uma discussão em campo.

Após a partida, o técnico fez declarações pesadas sobre a estrela que emergia. Ele chegou a afirmar que o Brasil estava criando um "monstro". Ao relembrar da polêmica ao Lance!, René preferiu evitar a comentar sobre a atual fase de Neymar.

— Acho que o Neymar é feliz. Um jogador milionário. Que leva a vida que gosta. Dentro de campo, não tenho mais que avaliar. Será que vou ajudar? Não sei. Ele que tem que avaliar. Será que ele quer abraçar uma Copa? Eu dei conselho quando foi possível — disse o treinador.

Apesar de não querer abordar a carreira do camisa 10 do Santos, René topou falar sobre o início da trajetória de Endrick. Ele aproveitou o momento para dar um conselho ao atacante, que recentemente convive com presenças constantes no banco de reservas do Real Madrid.

— O banco é pedagógico. É isso que estamos perdendo nas nossas categorias de base. O jogador não fez o que o treinador quis, pedagogicamente se coloca ele no banco. Só que hoje, vivemos em um mundo, que quando se toca em um jogador como o Endrick geram perguntas. Por que não ficar no banco? Aceite o banco. Ele vai te ensinar. Sente lá e jogue o jogo. Mas o jogador vai senta lá, não olha o jogo, cruza os braços e fecha a cara. Um conselho, aceite o banco, meu filho, você é muito novo para decidir se tem que ser titular do Real Madrid ou não. Quem tem que fazer isso é o treinador — concluiu.

Neymar e Endrick

Os cenários atuais dos dois jogadores se assemelham. Ambos não estão conseguindo ter sequência de jogos relevantes nos próprios clubes. De um lado, Neymar vive mais uma temporada recheada de lesões, e, além disso, convive com críticas e o peso de ajudar o Santos a se livrar do rebaixamento.

Do outro, Endrick busca se adaptar a nova realidade do Real Madrid, que recentemente trocou o comando. O técnico Xabi Alonso chegou para ser o chefe do time espanhol após a saída de Carlo Ancelotti no início da temporada europeia. Desde então, o brasileiro tem recebido poucas oportunidades.