Neymar está atuando pelo Al-Hilal desde 2023 (Foto: Divulgação/ Al Hilal)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 19:21 • Rio de Janeiro (RJ)

Neymar se uniu a empresa de bebidas Fun Bard e vai lançar uma linha coquetéis alcoólicos e não-alcoólicos. A linha vai chegar ao Barsil ainda este ano, e terá baixo teor de açúcar e baixas calorias.

- Quero compartilhar os sabores brasileiros que mais amo com meus fãs daqui e do mundo, de uma forma diferente, irreverente. E a ideia de também trazermos drinks sem álcool me atraiu muito ao projeto - falou o jogador.

A identidade da linha de bebidas vai ser definidada pelo estilo e preferências do atacante do Al-Hilal. Neymar contou também sobre a oportunidade da parceria com a Fun Brads.

- Esta é uma grande oportunidade para me conectar de maneira diferente com as pessoas que me acompanham, criando outras possibilidades de estarmos juntos para além do futebol, que é minha vida - destacou o atleta.